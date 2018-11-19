Кино
Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой глобус»
Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой глобус»Московский Комсомолец11:57
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Золотой глобус", которую вручат 6 января.
Московский Комсомолец11:57
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Кино
Опубликован тизер финального сезона «Игры престолов»
Обновлено в 20:04
Кино
В столице скончалась народная артистка РСФСР Галина Анисимова
6 декабря российская столица потеряла народную артистку РСФСР. Даже на кануне смерти Галина Анисимова продолжала участвовать в спектакле.
Обновлено в 15:21
Кино
Скончался режиссер – документалист Борис Сарахатунов
Обновлено в 17:29
Кино
Сами Насери вернулся в Москву, чтобы обсудить свой новый фильм
Отмечается, что актер пробудит в России до конца года, чтобы обсудить детали фильма его брата Биби «Учитель».
Обновлено в 19:48
Кино
Медведев назвал сериал «Домашний арест» забавным
Говоря о развитии культуры в стране, Дмитрий Медведев рассказал о книгах и сериалах, которые он читал и смотрел.
Обновлено в 08:59
Кино
Назван список лучших сериалов 2018 года
Обновлено в 13:14
Кино
В Париже ушел из жизни Жан-Люк Годар
В Париже на 89-м году жизни скончался великий швейцарско-французский кинорежиссер, новатор и виртуоз Жан-Люк Годар, сообщает 6 декабря Международная информационная служба Швейцарской национальной теле- и радиокомпании (SRG SSR).
Обновлено в 13:15
Кино
Названа дата премьеры трейлера фильма «Человек-паук: Далеко от дома»
Стала известна дата премьеры первого трейлера фильма "Человек-паук: Далеко от дома", который станет продолжением экранизации комиксов Marvel "Человек-паук: Возвращение домой".
Обновлено в 13:30
Кино
В 2019 году в России пройдет бесплатный международный кинофестиваль
О проведении в начале 2019 года международного кинофестиваля, ориентированного на зрителя и потому с бесплатным посещением, объявил главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин 6 декабря во время мультимедийной пресс-конференции.
Обновлено в 12:04
Кино
Никита Михалков остался недоволен большими сборами западных фильмов
Председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков заявил, что огромные сборы картин, снятых на Западе, несправедливы.
Обновлено в 11:35
Кино
Поклонников фильма «Елки» ждет выход одноименного телесериала
Что касается грядущей премьеры фильма «Елки Последние», то на телеканале СТС пообещали поддержать выход ленты неделей «Елок».
Обновлено в 13:51
Кино
ТВ-3 пошел против основной тенденции кинорынка и может создать новую
ТВ-3 пошел против основной тенденции кинорынка и может создать новую В последние годы мировая киноиндустрия устойчиво развернулась от большого экрана к телесериалам.
Обновлено в 17:05
Кино
Открывается фестиваль «Липецкий выбор»
Фестиваль «Липецкий выбор» предоставляет зрителю возможность познакомиться с лучшими российскими киноновинками, открыть для себя новые имена и новых героев.
Обновлено в 18:08
Кино
Стоит ли смотреть «Хроники хищных городов»: рецензия «Газеты.Ru»
Торжество стимпанка, постапокалиптические красоты и гигантские постройки - "Газета.Ru" рассказывает, почему стоит посмотреть "Хронику хищных городов", несмотря на все ее недостатки.
Обновлено в 15:26
Кино
Вице-спикер Госдумы представила в Архангельске фильм об арктическом регионе
Картину о жизни людей в Архангельской области представила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, при содействии которой снят фильм, она же выступила в качестве одного из авторов.
Обновлено в 12:11