После отравления Скрипалей в Солсбери против России был введен ряд санкций. США приняли очередные ограничительные меры, которые начнут действовать 26 августа 2019 года. Об этом сообщили в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Министерстве финансов.

Новые санкции США против России вступят в силу 26 августа

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