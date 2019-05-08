Политика
В США назвали дату освобождения россиянки Марии Бутиной из тюрьмыРБК 09:25
«Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года», — говорится в ответе бюро. В ведомстве уточнили, что сейчас Бутина находится в тюрьме города Александрия (штат Вирджиния), дата ее перевода в федеральную тюрьму пока не назначена.
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Происшествия
Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Volkswagen начал прием заказов на совершенно новую модель ID.3
Компания Volkswagen открывает новую главу в своей истории: сегодня, 8 мая 2019 года, компания начинает прием заказов на покупку первого серийного электромобиля, который получил название ID.3. Первым покупателям предоставят привлекательные бонусы в виде бесплатной годовой зарядки и атрибутики специальной серии.
Обновлено в 09:03
Общество
Обнаруженная в Норвегии российская белуха с GoPro могла использоваться в дельфинотерапии
В конце апреля в водах норвежской губернии Финнмарк местные рыбаки заметили проплывающую белуху с привязанной камерой GoPro.
Обновлено в 09:00
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Общество
В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»
Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам
Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Принц Гарри с новорожденным сыном на руках сказал, что рад, что у них появился «собственный маленький комочек счастья».
Обновлено в 09:07
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:19
Кино
Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»
С 2022 по 2026 годы ожидается релиз трех новых фильмов саги "Звездные войны".
Обновлено в 09:19
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Ковальчук назначен капитаном сборной России на ЧМ-2019
Чемпионат мира по хоккею пройдет в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Первый матч россияне проведут 10 числа против Норвегии.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Организатору убийства Политковской отказали в УДО
Обновлено в 07:12
Экономика
США 10 мая увеличат до 25% пошлины на ряд китайских товаров
Ранее Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 09:28
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено 06 мая в 09:33
Игры
Разработчики игры Bloodlines 2 рассказали о жестоких магах крови
На официальном YouTube-канале компании Paradox Interactive вышел новый ролик, посвящённый предстоящей игре Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. В нём рассказывается о Тремерах — магах крови и одном из доступных для выбора кланов вампиров.
Обновлено в 09:03
Кино
HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»
Телеканал HBO в лице исполнительного продюсера «Игры престолов» Бернадетт Колфилд заявил о том, что он сожалеет об ошибке, которая привела к появлению в кадре четвертого эпизода «Игры престолов» стакана компании «Старбакс» (Starbucks).
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Авто
Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva
Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Хоккей
«Сент-Луис» вышел в полуфинал плей-офф НХЛ
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции между «Сент-Луисом» и «Далласом».
Обновлено в 00:40
Политика
Владимир Путин поздравил жителей Украины с Днем Победы
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу
Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35