Политика
В США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» МадуроREGNUM вчера в 22:04
Арест американской марионетки Хуана Гуйдо, провозгласившего себя «временным президентом Венесуэлы», станет «последней ошибкой» законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома США.
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Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматов
Сбербанк и Московский кредитный банк временно ограничивали прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в части банкоматов.
Обновлено вчера в 02:44
Авто
Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в «Реал»
Еще недавно ведущий полузащитник футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар опровергал даже факт переговоров с представителями мадридского "Реала".
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Волгограде вынесли приговоры сторонникам «Артподготовки»
В Волгограде суд вынес обвинительный приговор пятерым сторонникам экстремистского движения "Артподготовка"*.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март
Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель
«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
Обновлено вчера в 11:32
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:23
Хоккей
В НХЛ определились все участники плей-офф Кубка Стэнли
Пары плей-офф определятся после завершения регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Музыка
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении»
Сергей Лазарев считает своим главным соперником на конкурсе «Евровидение» себя самого в 2016 году.
Обновлено в 01:38
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Политика
Венесуэла назвала новые санкции США преступными
Власти Венесуэлы назвали неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США и заявили, что ответят на них соответствующим юридическим путем, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:40
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Лавров высказался о возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом
В вопросе возобновления полноформатного авиасообщения между Россией и Египтом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил положительные сдвиги.
Обновлено в 00:43
Религия
Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения
7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено вчера в 08:40
Авто
Подготавливается к выпуску высокопроизводительная версия купе Lexus LC
Представитель японской корпорации Toyota Motor Мо Дюран проинформировал общественность о том, что к выпуску подготавливается ещё более производительная версия спорткупе Lexus LC.
Обновлено вчера в 07:33