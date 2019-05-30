Политика
В США назвали американский СПГ «газом свободы»Национальная служба новостей 02:41
Американский сжиженный природный газ (СПГ) является «молекулами американской свободы». Об этом заявили министр энергетики США Марк Менезес и его помощник по ископаемым видам топлива Стивен Винберг, передает Газета.ру со ссылкой на сайт министерства.
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с чего всё началось
Два представителя Минэнергетики США заявили, что американский СПГ является «свободным газом» и «молекулами американской свободы», утверждается в заявлениях, опубликованных на сайте ведомства.Московский Комсомолецвчера в 22:44
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В Минэнергетики США назвали свое голубое топливо «молекулами американской свободы»
Московский Комсомолецвчера в 22:44
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