В США назвали американский СПГ «газом свободы»Национальная служба новостей 02:41

с чего всё началось

Американский сжиженный природный газ (СПГ) является «молекулами американской свободы». Об этом заявили министр энергетики США Марк Менезес и его помощник по ископаемым видам топлива Стивен Винберг, передает Газета.ру со ссылкой на сайт министерства.

Политика Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины.

Происшествия Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.

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Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.

Армия и оружие Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82 Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".

Политика Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.

Происшествия Выпускница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11-го класса школы № 27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике.

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Происшествия Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.

Происшествия Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.

Происшествия В Амурской области загорелся тепловоз пассажирского поезда 30 мая в 05:55 по амурскому времени произошло возгорание секции тепловоза пассажирского поезда № 326 сообщением Нерюнгри — Хабаровск.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.

Шоу-бизнес Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.

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Политика Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Политика В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.

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Экономика Власти Китая приостановили закупки сои в США Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.

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Политика Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.