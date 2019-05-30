Вашингтон назвал экспортный газ США «молекулами американской свободы»iReactor 04:03

с чего всё началось

Представители Министерства энергетики Соединенных Штатов назвали природный газ США «молекулами американской свободы». Об этом со ссылкой на стенограмму заседания Минэнергетики США сообщают журналисты The New York Times.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Кино Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль» «Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».

Армия и оружие Сирийская армия прекратила наступление на Идлиб Сообщается также, что сирийская армия, остановив наземные силы, продолжает атаки на позиции боевиков, находящихся на территориях провинций Хама и Идлиб.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.

Политика Посла Белоруссии в РФ наделили полномочиями вице-премьера Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил посла Белоруссии в России Владимира Семашко полномочиями вице-премьера, сообщает "БелТА".

Происшествия Полицейские в Петербурге провели массовые задержания мигрантов За два дня полиция Петербурга провела массовое задержание граждан стран Таджикистана и Узбекистана, незаконно находящихся на территории России.

Общество IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов» "Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.

Здоровье Минтранс предложил уточнить порядок прохождения медосмотра для авиаперсонала В целях мониторинга за состоянием здоровья специалистов авиаперсонала гражданской авиации предложили создать автоматизированную централизованную базу.

Шоу-бизнес Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».

Происшествия В библиотеку МГУ ударила молния В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".

Футбол Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.

Происшествия Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.

Экономика Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Политика Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

Политика Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц «В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.

Происшествия В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Интернет В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.

Авто Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

Финансы Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Наука Названа новая причина вымирания неандертальцев Прежде выдвигали теории, где причинами исчезновения неандертальцев называли климатические изменения.