Политика
Вашингтон назвал экспортный газ США «молекулами американской свободы»iReactor 04:03
Представители Министерства энергетики Соединенных Штатов назвали природный газ США «молекулами американской свободы». Об этом со ссылкой на стенограмму заседания Минэнергетики США сообщают журналисты The New York Times.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Два представителя Минэнергетики США заявили, что американский СПГ является «свободным газом» и «молекулами американской свободы», утверждается в заявлениях, опубликованных на сайте ведомства.Московский Комсомолецвчера в 22:44
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минэнергетики США назвали свое голубое топливо «молекулами американской свободы»
Московский Комсомолецвчера в 22:44
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Кино
Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»
«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии
Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Фирменный шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила наступление на Идлиб
Сообщается также, что сирийская армия, остановив наземные силы, продолжает атаки на позиции боевиков, находящихся на территориях провинций Хама и Идлиб.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено в 05:59
Политика
Посла Белоруссии в РФ наделили полномочиями вице-премьера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил посла Белоруссии в России Владимира Семашко полномочиями вице-премьера, сообщает "БелТА".
Обновлено в 10:34
Теннис
Касаткина проиграла Пуиг на «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:38
Происшествия
Полицейские в Петербурге провели массовые задержания мигрантов
За два дня полиция Петербурга провела массовое задержание граждан стран Таджикистана и Узбекистана, незаконно находящихся на территории России.
Обновлено в 10:43
Общество
IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»
"Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.
Обновлено в 10:14
Здоровье
Минтранс предложил уточнить порядок прохождения медосмотра для авиаперсонала
В целях мониторинга за состоянием здоровья специалистов авиаперсонала гражданской авиации предложили создать автоматизированную централизованную базу.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу
Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Политика
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей
Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Интернет
В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы
Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье
Когда овсянка мешает похудению, объяснили специалисты
Обновлено в 07:21
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Политика
МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе
Обновлено в 09:47
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Наука
Названа новая причина вымирания неандертальцев
Прежде выдвигали теории, где причинами исчезновения неандертальцев называли климатические изменения.
Обновлено в 10:54
Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03