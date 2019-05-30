Политика

Вашингтон назвал экспортный газ США «молекулами американской свободы»iReactor 04:03

Представители Министерства энергетики Соединенных Штатов назвали природный газ США «молекулами американской свободы». Об этом со ссылкой на стенограмму заседания Минэнергетики США сообщают журналисты The New York Times.
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Два представителя Минэнергетики США заявили, что американский СПГ является «свободным газом» и «молекулами американской свободы», утверждается в заявлениях, опубликованных на сайте
 ведомства.
Московский Комсомолецвчера в 22:44

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В Минэнергетики США назвали свое голубое топливо «молекулами американской свободы»

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Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»

«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
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Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии

Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
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Фирменный шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России.
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Армия и оружие

Сирийская армия прекратила наступление на Идлиб

Сообщается также, что сирийская армия, остановив наземные силы, продолжает атаки на позиции боевиков, находящихся на территориях провинций Хама и Идлиб.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено в 05:59
Политика

Посла Белоруссии в РФ наделили полномочиями вице-премьера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил посла Белоруссии в России Владимира Семашко полномочиями вице-премьера, сообщает "БелТА".
Обновлено в 10:34
Теннис

Касаткина проиграла Пуиг на «Ролан Гаррос»

Обновлено в 10:38
Происшествия

Полицейские в Петербурге провели массовые задержания мигрантов

За два дня полиция Петербурга провела массовое задержание граждан стран Таджикистана и Узбекистана, незаконно находящихся на территории России.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Общество

IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»

"Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.
Обновлено в 10:14
Здоровье

Минтранс предложил уточнить порядок прохождения медосмотра для авиаперсонала

В целях мониторинга за состоянием здоровья специалистов авиаперсонала гражданской авиации предложили создать автоматизированную централизованную базу.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Происшествия

В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол

Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу

Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Политика

Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц

«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Происшествия

В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей

Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Интернет

В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы

Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье

Когда овсянка мешает похудению, объяснили специалисты

Обновлено в 07:21
Авто

Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Политика

МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе

Обновлено в 09:47
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Наука

Названа новая причина вымирания неандертальцев

Прежде выдвигали теории, где причинами исчезновения неандертальцев называли климатические изменения.
Обновлено в 10:54
Происшествия

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
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