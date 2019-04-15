Политика
В США назвали СНВ заложником внутренней политики ВашингтонаМосковский Комсомолец вчера в 18:15
Даже в самые мрачные дни холодной войны у РФ и США было множество соединительных звеньев.
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Политика
Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В Париже горит собор Нотр-Дам де Пари
Обновлено вчера в 16:05
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Общество
Мусорные операторы по всей России могут прекратить работу
С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Мировые звезды скорбят о потере легендарного Нотр-Дам де Пари
Мировые знаменитости выражают слова скорби в связи с пожаром в легендарном Нотр-Дам де Пари.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено 14 апреля в 22:09
Наука
Российские археологи нашли уникальную могилу римского периода в Египте
Российские археологи во время проведения раскопок в оазисе эль-Фаюм нашли уникальную могилу римского периода на территории Среднего Египта.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба напоминает баскетбольного центрового. На нем все висят, а судьи часто игнорируют»
Впечатлениями от воскресной игры в Петербурге поделился ее комментатор на «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 13:48
Политика
В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве
Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Ищите свой адрес: рассказываем, где и сколько дворов в Челябинске отремонтируют в этом году
В Челябинске определили список из 126 дворов, которые в этом году отремонтируют по программе «Городская среда».
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Опрос показал отношение россиян к Ассанжу
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию
Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Уфе ночью на заводе «Башнефти» произошел пожар
Обновлено в 00:31
Происшествия
Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 18:56
Политика
СМИ рассказали о том, что украинцы по-прежнему смотрят российское ТВ
Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети «Опора», рассказала «Обозревателю», что украинцы по-прежнему смотрят российское телевидение.
Обновлено вчера в 23:56
Транспорт
Водителей, гоняющих в местах ремонта трасс, оштрафуют
Водителей, которые не обращают внимания на знаки и не снижают скорость в зоне ремонтов, будут штрафовать.
Обновлено в 00:10
Кино
Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд
Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено 14 апреля в 23:16
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено вчера в 07:54