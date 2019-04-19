Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономикеLenta.ru 08:15
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
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Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Почти 300 человек потеряли имущество в результате степных пожаров в Забайкалье
Почти 300 человек потеряли имущество из-за степных пожаров на юге Забайкальского края, сообщила в субботу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 20:54
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных
Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено в 21:07
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом
Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
Обновлено в 12:00
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Наука
Физики из Швейцарии превратили кипяток в лед, не тратя на это энергии
Европейские ученые создали "магическую" установку, которая может превращать кипяток в лед или охлаждать горячие предметы, не тратя на то энергии и не нарушая второе начало термодинамики.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Владелец лопнувшего банка «Югра» арестован за миллиардные хищения
Мажоритарный акционер, совладелец, читай — хозяин банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей в этой самой кредитной организации.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз
Европейский парламент упростил процедуру выдачи шенгенских виз иностранным туристам с «хорошей историей».
Обновлено в 17:46
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено в 21:29
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Общество
Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Кино
«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
Последние выходные протяженностью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие
Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400
Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено в 19:50
Авто
Австрия хочет отсудить у Volkswagen 2,6 млн евро
В настоящее время власти требуют выплатить компенсацию в размере 2,6 млн евро за обман.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено в 17:58