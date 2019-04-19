Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономикеLenta.ru 08:15
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Обновлено в 15:00
Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре
Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Происшествия
Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира
Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика
В финальном чтении Госдума приняла закон об изоляции Рунета
16 апреля депутаты Госдумы в финальном чтении приняли закон об изоляции российского Интернета.
Обновлено 17 апреля в 06:11
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Политика
Букмекеры резко снизили шансы Порошенко на победу после дебатов
Букмекеры резко снизили прогноз по победе на президентских выборах кандидата Петра Порошенко после дебатов в Олимпийском, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 14:58
Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Белорусская сторона фиксирует ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе "Дружба", говорится в заявлении концерна "Белнефтехим", поступившем в пятницу в РИА Новости.
Обновлено в 15:31
Общество
Дмитрия Быкова перевели в столичную клинику
Дмитрия Быкова перевели в столичную клинику из больницы Уфы.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Футбол
Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России
Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Шесть кораблей НАТО прибыли в польский порт Гдыня
Шесть кораблей Первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) зашли в порт Гдыня на Балтийском побережье Польши, сообщает телеканал TVN24.
Обновлено в 14:08
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Музыка
Сергей Лазарев решил не брать сына на «Евровидение»
Обновлено в 11:55