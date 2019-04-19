В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономикеLenta.ru 08:15

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Политика Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев.

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Политика МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.

Политика Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.

Политика Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».

Происшествия Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.

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Шоу-бизнес Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2» Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.

Политика Букмекеры резко снизили шансы Порошенко на победу после дебатов Букмекеры резко снизили прогноз по победе на президентских выборах кандидата Петра Порошенко после дебатов в Олимпийском, сообщают украинские СМИ.

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Происшествия Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.

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