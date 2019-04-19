Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономикеLenta.ru 08:15
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
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Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.
Обновлено в 05:16
Экономика
Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Гаджеты
Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США
Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено в 11:00
Авто
Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года
Эксперты американского издания Ward’s Auto составили рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году.
Обновлено в 06:30
Политика
Порошенко обсудил с Помпео ситуацию вокруг Приватбанка
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:51
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Авто
Составлен рейтинг самых популярных хэтчбеков с пробегом в РФ
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:12
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено в 16:55
Политика
Букмекеры после дебатов уменьшили шансы Порошенко на победу на выборах
Шансы действующего президента Украины Петра Порошенко сохранить свой пост после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» значительно понизились.
Обновлено в 16:19
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
В России разрешат частные кладбища
Новый закон «О похоронном деле» позволит частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле.
Обновлено в 01:16
Космос
В Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных
Недавно в Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных. Данные кадры были сделаны очевидцами происшествия.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Забайкалье из-за природных пожаров пострадали 152 здания
«Всего огнём повреждены 152 дома, из них 98 жилых», — отметили в МЧС. Ранее число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 17.
Обновлено в 16:18
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Транспорт
Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»
Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
О гибели трех ополченцев заявили в ДНР
Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.
Обновлено в 16:10
Футбол
Канте: «„Челси“ не является фаворитом Лиги Европы»
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что его команда не является фаворитом на победу в Лиге Европы.
Обновлено в 07:54
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31