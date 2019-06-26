NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с HuaweiРБК вчера в 20:15

с чего всё началось

Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.

NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei

Политика ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, вопрос о полномочиях новой российской делегации будет рассмотрен в среду, 26 июня, во второй половине дня.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.

Политика США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза.

Армия и оружие Российские военные представили беспилотник в виде совы Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».

Происшествия На Выборгском шоссе загорелся автосалон Ford Крупный пожар произошел на Выборгском шоссе в Петербурге ночью 26 июня. Там загорелся автосалон Ford и машины рядом с ним.

Хоккей Сергей Зубов вошел в Зал хоккейной славы в Торонто Сергей Зубов стал девятым человеком из России, попавшим в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает ТАСС.

Происшествия Жертвами московского отравителя стали десять человек Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Финансы В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга Госдолг США в 2049 году достигнет уровня в 144% от ВВП страны.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Культура Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.

Наука Названа главная опасность для женщин до 50 лет Кардиологи выяснили, что женщины младше 50 лет, страдающие зависимостью от сигарет, в 13 раз больше подвержены риску развития сердечного приступа.

Армия и оружие В июле в Одессе начинаются крупные военные учения — ГПСУ С 1 июля в Одессе начнутся украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019», заявили 25 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Технологии На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

Общество В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.

Наука В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.

Армия и оружие В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.

Футбол Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью на Кубке африканских наций Сборная Ганы сыграла вничью с командой Бенина в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Политика Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.