Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35Газета.Ru 02:27
По словам Лукашевича, Египет "купил лучшее, что было можно", за те деньги, что Каир смог выделить на приобретение военных самолетов. Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
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США напомнили об «угрозе санкций» покупающим российское оружие странам
Российская газетавчера в 19:14
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