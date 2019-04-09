В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35Газета.Ru 02:27

По словам Лукашевича, Египет "купил лучшее, что было можно", за те деньги, что Каир смог выделить на приобретение военных самолетов. Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

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