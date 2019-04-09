В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35Газета.Ru 02:27

По словам Лукашевича, Египет "купил лучшее, что было можно", за те деньги, что Каир смог выделить на приобретение военных самолетов. Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Происшествия В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Происшествия Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.

Наука Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров "Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.

Политика Госдума повышает пенсии военным пенсионерам Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Политика Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.

Происшествия Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.

Шоу-бизнес Виторгана застукали в объятиях известной актрисы После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Политика Путин и Эрдоган провели переговоры в Кремле После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с «глазу на глаз» с турецким коллегой актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе строительство газопровода «Турецкий поток».

Политика В Иране заявили о готовности бороться с Центральным командованием США Генштаб Вооружённых сил Ирана предупредил о готовности использовать все средства для борьбы с Центральным командованием ВС США после того, как Вашингтон признал КСИР террористической организацией.

Кино В США скончался актер Сеймур Кэссел По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Политика Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.

Политика В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе» Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Общество Синоптики предупредили о грозе в Москве В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Общество Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.

Происшествия Мужчина задушил жену и помогал полиции ее искать Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.

Политика На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.