Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35Газета.Ru 02:27
По словам Лукашевича, Египет "купил лучшее, что было можно", за те деньги, что Каир смог выделить на приобретение военных самолетов. Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
США напомнили об «угрозе санкций» покупающим российское оружие странам
Российская газетавчера в 19:14
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Наука
Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров
"Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:41
Политика
Госдума повышает пенсии военным пенсионерам
Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года
Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Виторгана застукали в объятиях известной актрисы
После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Путин и Эрдоган провели переговоры в Кремле
После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с «глазу на глаз» с турецким коллегой актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе строительство газопровода «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 13:19
Политика
В Иране заявили о готовности бороться с Центральным командованием США
Генштаб Вооружённых сил Ирана предупредил о готовности использовать все средства для борьбы с Центральным командованием ВС США после того, как Вашингтон признал КСИР террористической организацией.
Обновлено в 08:50
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.
Обновлено в 01:46
Технологии
«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД
Обновлено в 06:30
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве
В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:54
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Мужчина задушил жену и помогал полиции ее искать
Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.
Обновлено в 07:25
Политика
На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина
Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
Игры
В сеть выложили ролик с геймплеем фанатского Half-Life 3
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини
33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
Обновлено в 06:16
Футбол
Тихонов: «Решил поиграть в футбол»
Пока не работаю, решил поиграть в футбол.
Обновлено в 08:05
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55