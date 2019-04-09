Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35Газета.Ru 02:27

По словам Лукашевича, Египет "купил лучшее, что было можно", за те деньги, что Каир смог выделить на приобретение военных самолетов. Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
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США напомнили об «угрозе санкций» покупающим российское оружие странам

Российская газетавчера в 19:14

В США не исключили введения санкций против Египта из-за покупки Су-35

РИА Новости02:05

США не исключили санкций против Египта за покупку российского вооружения

Коммерсантъ01:29

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Газета.Ru02:27

В Госдуме назвали рэкетом возможные санкции США против Египта из-за Су-35

ФАН03:12

В США заявили, что покупающим оружие у РФ странам нужно помнить об угрозе санкций

ТАССвчера в 18:08

В Вашингтоне прокомментировали информацию о закупке Египтом Су-35

Московский Комсомолецвчера в 18:41
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Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Технологии

Уникальную коляску-вездеход для инвалидов разработали в Новосибирске

Обновлено в 05:57
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Наука

Пермский ученый открыл девять новых видов морозостойких комаров

"Доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского университета Андрей Крашенинников открыл девять новых видов комаров-звонцов для архипелага Земля Франца-Иосифа", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:41
Политика

Госдума повышает пенсии военным пенсионерам

Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Обновлено в 06:44
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года

Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Виторгана застукали в объятиях известной актрисы

После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Путин и Эрдоган провели переговоры в Кремле

После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с «глазу на глаз» с турецким коллегой актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе строительство газопровода «Турецкий поток».
Обновлено вчера в 13:19
Политика

В Иране заявили о готовности бороться с Центральным командованием США

Генштаб Вооружённых сил Ирана предупредил о готовности использовать все средства для борьбы с Центральным командованием ВС США после того, как Вашингтон признал КСИР террористической организацией.
Обновлено в 08:50
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.
Обновлено в 01:46
Технологии

«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД

Обновлено в 06:30
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Общество

Синоптики предупредили о грозе в Москве

В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:54
Общество

Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки

В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Мужчина задушил жену и помогал полиции ее искать

Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.
Обновлено в 07:25
Политика

На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина

Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Обновлено в 05:27
Игры

В сеть выложили ролик с геймплеем фанатского Half-Life 3

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини

33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
Обновлено в 06:16
Футбол

Тихонов: «Решил поиграть в футбол»

Пока не работаю, решил поиграть в футбол.
Обновлено в 08:05
Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
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