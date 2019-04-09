Армия и оружие
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35Газета.Ru 02:27
По словам Лукашевича, Египет "купил лучшее, что было можно", за те деньги, что Каир смог выделить на приобретение военных самолетов. Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
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США напомнили об «угрозе санкций» покупающим российское оружие странам
Российская газетавчера в 19:14
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Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
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В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
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Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено 07 апреля в 02:40
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Правительство Индии решило купить у России 463 танка
Британское оборонное издание Janes сообщило, что правительство Индии решило купить у России 463 танка Т-90МС.
Обновлено в 02:33
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
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Обновлено вчера в 12:57
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В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел
В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
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Хоккей
Бобровский пропустил тренировку «Коламбуса» из-за травмы
Российский голкипер клуба НХЛ "Коламбус" Сергей Бобровский пропустил тренировку команды в понедельник из-за травмы, сообщил журналист Брайан Хеджер на своей странице в Twitter.
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Авто
Названы самые аварийные марки автомобилей в Москве
Согласно статистике страховой компании «Согласие» за 2018 год, на исследование которой ссылается агентство «Москва», самыми аварийными брендами в столице являются Maserati, Lexus, Audi, Porsche и Jaguar.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия»
Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».
Обновлено в 02:06
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Авто
Компания Ford представила в Амстердаме электрический фургон Transit
Американская компания Ford официально представила в Амстердаме новую модификацию электрического фургона Ford Transit.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске
В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено вчера в 11:48
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Армия и оружие
Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску
Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Общество
Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион страны
Российское отделение WWF (Всемирного фонда дикой природы) провело исследование экологического поведения граждан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования.
Обновлено в 01:24
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического значения
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю.
Обновлено вчера в 22:47
Транспорт
На закрытых станциях московского метро обновили инфраструктуру
Масштабные работы проведены на путевой инфраструктуре и в пассажирской зоне на закрытых станциях "фиолетовой" линии московского метро, сообщил первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов.
Обновлено в 00:37
Политика
Путин одобрил выдачу гражданам России генетических паспортов
Владимир Путин одобрил получение гражданами РФ генетических паспортов, что станет возможным уже к 2025 году.
Обновлено в 01:17
Космос
Второй за полмесяца метеорит пролетел над Красноярским краем
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Обновлено в 01:00
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:27
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Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42