Политика
США могут ввести санкции против Египта из-за покупки российских Су-35Совершенно секретно вчера в 05:41
«Совершенно секретно»: Власти США предостерегли Египет от покупки российского оружия. Если Каир ослушается, то Вашингтон применит закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации США.
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В США подтвердили намерение ввести санкции против Египта из-за российских Су-35
Газета.Ruвчера в 17:56
В Вашингтоне рассчитывают, что Египет откажется от российских Су-35
Московский Комсомолецвчера в 19:55
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