Федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование в отношении возможной растраты средств, собранных на инаугурацию президента Дональда Трампа. Как написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники 13 декабря, на инаугурацию Трампа было собрано пожертвований на сумму $107 млн.

В США начато расследование в отношении расходов на инаугурацию Трампа

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