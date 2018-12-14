Политика
Федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование в отношении возможной растраты средств, собранных на инаугурацию президента Дональда Трампа. Как написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники 13 декабря, на инаугурацию Трампа было собрано пожертвований на сумму $107 млн.
Известиявчера в 17:14
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Политика
ЕС отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Посол США сравнил самолеты ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Мария Бутина частично признала вину
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Патриарх Кирилл обратился в ООН в связи с давлением на УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 02:21
Политика
Саммит ЕС подтвердил, что повторных переговоров по Brexit не будет
В Европейском совете подтвердили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном после Brexit и начать переговоры по этому вопросу сразу после выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Россия поставила США три ракетных двигателя РД-181
Россия поставила США ракетные двигатели РД-181, сообщил производитель — НПО "Энергомаш".
Обновлено в 01:31
Политика
Лавров заявил о деградации ситуации в Черноморском регионе
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что ситуация в Черноморском регионе в последнее время деградировала.
Обновлено в 01:36
Политика
Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко
В специально записанном видеоролике, который был размещен в Facebook на странице командования десантно-штурмовых войск Украины, военнослужащий бодрым и решительным голосом уверяет: якобы он и не подозревал о том, что череп и кости на его форме являются нацистским символом.
Обновлено в 01:15
Политика
Сенат США признал саудовского принца ответственным за убийство Хашогги
Обновлено в 01:08
Политика
Депутат Рады обвинил ЕС в обмане Украины
Европейский союз обманул Киев при заключении торговых договоров, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NEWSONE.
Обновлено вчера в 17:36
Армия и оружие
У границ РФ за год зафиксировали 3 тыс. иностранных военных самолетов
Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2018 году обнаружили у границ РФ и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных самолетов.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
В Киеве решили снести памятник Суворову
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Владивосток стал столицей Дальнего Востока
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Кот Путина освоил японский язык
Сибирский кот Мир, подаренный российским лидером Владимиром Путиным главе администрации префектуры Акита Норихисе Сатакэ, научился понимать по-японски и набрал вес в восемь килограммов.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Владимир Путин рассказал, кто может стать президентом государства
В ходе выступления перед аудиторией, российский президент поделился мнением о том, что стать главой государства способен любой человек, однако он должен быть готов посвятить этому делу всю свою жизнь.
Обновлено в 01:30