Финансы
В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростомРБК 09:24
В понедельник, 15 июля, в Соединенных Штатах стартовал сезон отчетностей за второй квартал. Открыл его один из крупнейших американских банков Citigroup. Сильные результаты вдохновили инвесторов на покупки рисковых активов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Политика
Зеленский сменит 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 послов в разных странах, в том числе в Соединённых Штатах.
Обновлено в 15:27
Футбол
Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»
Полузащитник Аарон Рэмси признался, что имел разные варианты для продолжения карьеры, но при первой же возможности выбрал «Ювентус».
Обновлено в 09:36
Общество
Поклонская рассказала о разрыве отношений
Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Политика
Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Оппозиционеру Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах и незаконного использования должностного положения, рассказал РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Автоспорт
Механики «Ред Булла» установили новый мировой рекорд
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Обновлено в 15:30
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Кино
Вышел финальный трейлер польской экранизации «Ведьмака»
Обновлено в 08:57
Наука
На Большом адронном коллайдере учеными открыта новая частица
Обновлено в 12:24
Музыка
Пятиметровую фигуру певца Эда Ширана установили в парке Горького
В столичном парке Горького установили пятиметровую фигуру британского музыканта Эда Ширана, который 19 июля впервые даст в России стадионный концерт, сообщается на сайте парка.
Обновлено в 10:26
Здоровье
Качество помощи ВИЧ-инфицированным повысят в Новосибирской области
На прошедшем 15 июля пресс-туре в Областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД были представлены принимаемые в Новосибирской области меры по повышению качества оказания услуг.
Обновлено в 06:51
Футбол
Стали известны причины проведения матчей РПЛ в позднее время
Причины, по которым некоторые матчи чемпионата России по футболу проводятся в позднее вечернее время, разъяснили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:45
Транспорт
В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД
Правительство Петербурга утвердило проект, подразумевающий продление Шуваловского проспекта до Западного скоростного диаметра (ЗСД).
Обновлено в 13:52
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Здоровье
В Краснодарском крае работает более 650 ФАПов и 250 ВОПов
На территории Краснодарского края работает свыше 650 фельдшерско-акушерских пунктов и более 250 офисов врача общей практики.
Обновлено в 09:59
Авто
Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам
Третьего июля китайская компания провела презентацию обновленного кроссовера Geely Atlas, который отличается от предшественника новым дизайном и получил приставку к названию.
Обновлено в 04:56
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Алсу ответила на вопрос о пластической операции
Один из подписчиков спросил звезду, кто сделал ей нос. Певица не выдержала и кратко ответила: «Родители».
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны
Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Футбол
Эксклюзивное интервью с Неймаром было украдено
Эксклюзивное интервью с 27-летним нападающим "ПСЖ" Неймаром было украдено у бразильского телевидения, сообщает Marca.
Обновлено в 16:53
Футбол
Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак»
Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
София Ротару больше не живет в Крыму
Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Microsoft Word для Android скачали более одного миллиарда раз
Microsoft Word для операционной системы Android преодолел знаковую отметку.
Обновлено в 01:39