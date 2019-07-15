Экономика

В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростомРБК 09:24

В понедельник, 15 июля, в Соединенных Штатах стартовал сезон отчетностей за второй квартал. Открыл его один из крупнейших американских банков Citigroup. Сильные результаты вдохновили инвесторов на покупки рисковых активов.
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В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростом

РБК09:24

Сезон отчетов в США: первая рецессия доходов за три года

Вести.Финанс08:48

Квартальная прибыль крупнейших компаний США сократилась рекордными темпами за 3 года - прогноз аналитиков

Финмаркет05:01

Отчетность американских компаний за II кв станет испытанием для растущего рынка акций

ПРАЙМ08:22

Коррекция пришла на рынок акций. Надолго ли?

Инвест-Форсайт05:43

Финансовые результаты компаний США могут отрицательно сказаться на динамике фондового рынка

Financial One10:42

На текущей неделе в центре внимания инвесторов будет сезон корпоративных отчетов американских компаний. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 15.07.19

Глас Народа01:30
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Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика

Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Политика

В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Кино

Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч

На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Политика

Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Шишкана

Обновлено в 12:38
Наука

На Большом адронном коллайдере учеными открыта новая частица

Обновлено в 12:24
Экономика

Приставам хотят упростить списывание долгов работодателей по зарплате

В Минюсте России разработали законопроект, который позволит судебным приставам оперативнее и проще списывать долги по зарплате со счетов работодателей.
Обновлено в 11:30
Политика

TikTok согласился локализовать данные россиян

Китайская соцсеть TikTok заявила о готовности разместить базы персональных данных российских пользователей на серверах в России.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Суд в Москве арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова

Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.
Обновлено в 12:06
Политика

МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Хоккей

Московский ХК «Динамо» подписал контракт с защитником Бойковым

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) подписал соглашение с российским защитником Сергеем Бойковым.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Происшествия

Корабль протаранил набережную в Петербурге

В Санкт-Петербурге корабль "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, после чего продолжил плавание.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

Обновлено в 11:18
Здоровье

Минздрав участит проверки клиник онкологии и пластической хирургии

Минздрав РФ хочет отнести клиники, занимающиеся пластической хирургией и лечением онкологии, к медорганизациям с чрезвычайно высоким риском.
Обновлено в 07:53
Хоккей

«Авангард» подтвердил контракт с Войновым

Обновлено в 10:17
Футбол

«Ростов» неоднократно просил РПЛ о переносе матчей на более раннее время

Футбольный клуб "Ростов" неоднократно направлял запросы в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой об изменении времени начала матчей.
Обновлено в 12:11
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, только после выборов в Верховную раду возможно снятие блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 03:45
Политика

Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Обновлено в 12:42
Политика

Москалькова назвала количество россиян и украинцев в списках на обмен

Обновлено в 08:29
Происшествия

Жилище украинских гастарбайтеров в Варшаве подожгли коктейлем Молотова

Неизвестные в Варшаве с помощью коктейля Молотова подожгли съемную квартиру украинцев, строящих метро и расписали подъезд оскорбительными надписями.
Обновлено в 12:25
Политика

Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре

В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
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