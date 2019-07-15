Экономика
В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростомРБК 09:24
В понедельник, 15 июля, в Соединенных Штатах стартовал сезон отчетностей за второй квартал. Открыл его один из крупнейших американских банков Citigroup. Сильные результаты вдохновили инвесторов на покупки рисковых активов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:46, Вашингтон
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Политика
В правительстве Германии объяснили причину одышки у Меркель в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель тяжело дышала при встрече с журналистами в Париже, так как до этого ей пришлось быстро подняться по лестнице, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, чьи слова приводит издание Rheinische Post.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Политика
Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство
Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Шишкана
Обновлено в 12:38
Наука
На Большом адронном коллайдере учеными открыта новая частица
Обновлено в 12:24
Экономика
Приставам хотят упростить списывание долгов работодателей по зарплате
В Минюсте России разработали законопроект, который позволит судебным приставам оперативнее и проще списывать долги по зарплате со счетов работодателей.
Обновлено в 11:30
Политика
TikTok согласился локализовать данные россиян
Китайская соцсеть TikTok заявила о готовности разместить базы персональных данных российских пользователей на серверах в России.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Суд в Москве арестовал основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова
Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.
Обновлено в 12:06
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Хоккей
Московский ХК «Динамо» подписал контракт с защитником Бойковым
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) подписал соглашение с российским защитником Сергеем Бойковым.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Корабль протаранил набережную в Петербурге
В Санкт-Петербурге корабль "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, после чего продолжил плавание.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Минздрав участит проверки клиник онкологии и пластической хирургии
Минздрав РФ хочет отнести клиники, занимающиеся пластической хирургией и лечением онкологии, к медорганизациям с чрезвычайно высоким риском.
Обновлено в 07:53
Хоккей
«Авангард» подтвердил контракт с Войновым
Обновлено в 10:17
Футбол
«Ростов» неоднократно просил РПЛ о переносе матчей на более раннее время
Футбольный клуб "Ростов" неоднократно направлял запросы в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой об изменении времени начала матчей.
Обновлено в 12:11
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, только после выборов в Верховную раду возможно снятие блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 03:45
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Обновлено в 12:42
Происшествия
Жилище украинских гастарбайтеров в Варшаве подожгли коктейлем Молотова
Неизвестные в Варшаве с помощью коктейля Молотова подожгли съемную квартиру украинцев, строящих метро и расписали подъезд оскорбительными надписями.
Обновлено в 12:25
Политика
Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре
В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35