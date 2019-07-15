Экономика

В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростомРБК 09:24

В понедельник, 15 июля, в Соединенных Штатах стартовал сезон отчетностей за второй квартал. Открыл его один из крупнейших американских банков Citigroup. Сильные результаты вдохновили инвесторов на покупки рисковых активов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Финансовые результаты компаний США могут отрицательно сказаться на динамике фондового рынка

Financial One10:42

В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростом

РБК09:24

Сезон отчетов в США: первая рецессия доходов за три года

Вести.Финанс08:48

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: Неоднозначные результаты Citi свидетельствуют о глобальных угрозах

ПРАЙМ13:14

Коррекция пришла на рынок акций. Надолго ли?

Инвест-Форсайт05:43

Квартальная прибыль крупнейших компаний США сократилась рекордными темпами за 3 года - прогноз аналитиков

Финмаркет05:01

На текущей неделе в центре внимания инвесторов будет сезон корпоративных отчетов американских компаний. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 15.07.19

Глас Народа01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Транспорт

Водителей призвали выезжать на юго-запад Москвы после 21:00

Обновлено в 11:52
Авто

Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат

Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Здоровье

В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено в 08:40
Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Футбол

Если Черчесова состарить в FaceApp, то получается Дель Боске

В интернете новое развлечение – FaceApp Challenge. С помощью мобильного приложения пользователи представляют себя в старости.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в казанский аэропорт из-за технеисправности

Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейсом Казань-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, не влияющей на безопасность полета, сообщила РИА Новости пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова.
Обновлено в 15:05
Музыка

Представитель Казахстана победил на конкурсе «Славянский базар»

Обновлено в 05:51
Происшествия

Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП

Обновлено в 14:20
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Общество

У берегов Великобритании нашли медузу размером с человека

Обновлено в 11:17
Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Политика

МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 12:03
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Финансы

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Кино

Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч

На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В центре Москвы задержали провокаторов из движения SERB

Двух активистов SERB задержали в центре Москвы на несанкционированной акции оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 14:46
Общество

В России утвердили календарь праздничных выходных дней в 2020 году

Правительство России официально утвердило календарь праздничных выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 11:07
Гаджеты

Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 855 Plus

Обновлено в 13:15
Политика

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
ещё по теме
Главное