Кино

В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»ТАСС 21:09

Телеканал HBO в воскресенье начал премьерный показ первой серии долгожданного заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones).
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В США запустили финальный сезон «Игры престолов»

Московский Комсомолец21:57

Премьерный показ первой серии заключительного сезона саги «Игра престолов» стартовал в США

Эхо Москвы22:21

Престольное. Восьмой сезон «Игры престолов» волнует толпы чудаков

Новая газетавчера в 14:18

Названо точное время премьеры восьмого сезона «Игры престолов» в России

Взгляд.ру09:21

Объявлено время российской премьеры нового сезона «Игры престолов»

Российская газета08:52

Дорогое удовольствие: разбираем экономику «Игры престолов»

РИА Новости01:00

В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»

ТАСС21:09
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Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Наука

Специалисты рассказали, насколько полезен сыр

Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого определила, насколько полезен сыр.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено в 21:21
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Гаджеты

На OnePlus 6T запустили Windows 10 и Call of Duty: Modern Warfare 2

Нидерландский разработчик Бас Тиммер, известный под псевдонимом NTAuthority, смог-таки запустить Windows 10 на смартфоне OnePlus 6T.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

Обновлено вчера в 07:48
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Футбол

«Ростов» впервые обыграл «Спартак» дважды в сезоне

Обновлено в 14:08
Общество

Минприроды заступилось за домашних животных

Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено в 20:09
Политика

Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР

Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено в 20:06
Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Происшествия

Отряд спасателей МЧС прибыл в район самого большого пожара на Колыме

Обновлено в 22:34
Политика

Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы

Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат.
Обновлено в 18:35
Футбол

Болельщики ФК «Ростов» обидели беременную жену Ивана Новосельцева шуточным фото

Болельщики футбольного клуба «Ростов» отправили шуточное фото беременной жене Ивана Новосельцева – Екатерине Кейру.
Обновлено в 13:22
Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес

Киркоров сводил детей в Эрмитаж

Певец сообщил, что это уже второй визит в Эрмитаж его детей — Аллы-Виктории и Мартина.
Обновлено в 10:56
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.
Обновлено в 19:49
Происшествия

Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления

Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 21:40
Хоккей

Гусев подписал контракт с «Вегасом»

В первом раунде плей-офф "Вегас" встречается с "Сан-Хосе Шаркс", пока счёт в серии равный - 1-1. Предыдущим клубом Гусева был СКА.
Обновлено в 14:58
Финансы

Ставки по банковским вкладам продолжают снижаться

Ставки по банковским вкладам за последние две недели начали понижаться.
Обновлено в 20:09
Происшествия

В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем

Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 17:14
Происшествия

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Армия и оружие

Количество погибших в ходе боев в Ливии увеличилось до 147 человек

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боестолкновений в Ливии погибли 147 человек, 614 пострадали.
Обновлено в 22:34
Футбол

«Зенит» в третьем туре подряд забил со штрафного

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметился голом в матче с «Анжи» (3:0, второй тайм). Аргентинец забил прямым ударом со штрафного.
Обновлено в 11:12
Баскетбол

«Портленд» обыграл «Оклахому» в стартовом матче серии

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке принимал клуб «Оклахома Тандер» в первом матче серии плей-офф.
Обновлено в 18:49
Культура

Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение

Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей

Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
Обновлено в 17:00
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Игра престолов
Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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