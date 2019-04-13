Кино
В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»ТАСС 21:09
Телеканал HBO в воскресенье начал премьерный показ первой серии долгожданного заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones).
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Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Наука
Специалисты рассказали, насколько полезен сыр
Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого определила, насколько полезен сыр.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
На OnePlus 6T запустили Windows 10 и Call of Duty: Modern Warfare 2
Нидерландский разработчик Бас Тиммер, известный под псевдонимом NTAuthority, смог-таки запустить Windows 10 на смартфоне OnePlus 6T.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети
Обновлено вчера в 07:48
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Футбол
«Ростов» впервые обыграл «Спартак» дважды в сезоне
Обновлено в 14:08
Общество
Минприроды заступилось за домашних животных
Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено в 20:09
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено в 20:06
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Политика
Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы
Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат.
Обновлено в 18:35
Футбол
Болельщики ФК «Ростов» обидели беременную жену Ивана Новосельцева шуточным фото
Болельщики футбольного клуба «Ростов» отправили шуточное фото беременной жене Ивана Новосельцева – Екатерине Кейру.
Обновлено в 13:22
Политика
Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Певец сообщил, что это уже второй визит в Эрмитаж его детей — Аллы-Виктории и Мартина.
Обновлено в 10:56
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 21:40
Хоккей
Гусев подписал контракт с «Вегасом»
В первом раунде плей-офф "Вегас" встречается с "Сан-Хосе Шаркс", пока счёт в серии равный - 1-1. Предыдущим клубом Гусева был СКА.
Обновлено в 14:58
Финансы
Ставки по банковским вкладам продолжают снижаться
Ставки по банковским вкладам за последние две недели начали понижаться.
Обновлено в 20:09
Происшествия
В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем
Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Армия и оружие
Количество погибших в ходе боев в Ливии увеличилось до 147 человек
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боестолкновений в Ливии погибли 147 человек, 614 пострадали.
Обновлено в 22:34
Футбол
«Зенит» в третьем туре подряд забил со штрафного
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметился голом в матче с «Анжи» (3:0, второй тайм). Аргентинец забил прямым ударом со штрафного.
Обновлено в 11:12
Баскетбол
«Портленд» обыграл «Оклахому» в стартовом матче серии
«Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке принимал клуб «Оклахома Тандер» в первом матче серии плей-офф.
Обновлено в 18:49
Культура
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей
Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
Обновлено в 17:00