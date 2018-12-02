Происшествия

В США на центр терапии для детей с аутизмом упал самолет
РИА Новости
вчера в 19:48

Два человека скончались в американском штате Флорида в результате падения легкомоторного самолета на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом, сообщает телеканал NBC6.
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