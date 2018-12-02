Происшествия
Два человека скончались в американском штате Флорида в результате падения легкомоторного самолета на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом, сообщает телеканал NBC6.
РИА Новостивчера в 19:48
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Происшествия
Число пострадавших во время протестов в Париже возросло до 110 человек
Обновлено в 00:17
Происшествия
В Нижневартовске обрушилась кровля мебельного склада
Площадь обрушения кровли при пожаре на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) составила 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
У здания консульства США в мексиканской Гвадалахаре прогремел взрыв
В расположенном на западе Мексике городе Гвадалахара рядом со зданием консульства США приведено в действие взрывное устройство.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Группа IC3PEAK провела концерт в Новосибирске после задержания
Российская музыкальная группа IC3PEAK успешно провела концерт в Новосибирске после того, как музыкантов вечером в субботу после проверки отпустили из отдела полиции на вокзале Новосибирск-Главный, сообщил РИА Новости представитель лофта "Трава", где состоялось выступление.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Три человека погибли на пожаре в Пермском крае
Три человека погибли при пожаре в деревне Романово Усольского района Пермского края.
Обновлено в 00:22
Происшествия
СКР установил личность стрелявшего в бойцов Росгвардии в Краснодаре
Личность напавшего на сотрудников Росгвардии в Краснодаре мужчины установлена, сообщили ТАСС в СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В доме на Кубани нашли тела четверых человек
Правоохранительные органы на Кубани задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырех человек в одном из сел Гулькевичского района Краснодарского края.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В результате пожара в жилом доме на Ямале погиб один человек
Один человек погиб, пятеро госпитализированы в результате пожара в воскресенье в двухэтажном жилом доме в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Брянской области женщина и двое детей пострадали из-за взрыва газа
В Брянской области женщина и двое малолетних детей пострадали из-за взрыва бытового газа.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
При пожаре в автосервисе в Хабаровске погибли два человека
Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре на территории автосервиса в Хабаровске.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Магнитогорске при обрушении на территории предприятия погиб рабочий
На территории Магнитогорского металлургического комбината произошло обрушение углепластикового короба, в результате произошедшего один человек погиб, ещё один пострадал.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Киеве иностранца убили выстрелом в спину
В Киеве неизвестные застрелили иностранца, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В Массачусетсе произошло ДТП с участием школьного автобуса
Школьный автобус вылетел в субботу с дороги в американском городе Беркли (штат Массачусетс), в результате инцидента есть пострадавшие.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Волхове около 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии
В городе Волхове Ленинградской области из-за засорения водозаборной трубы произошла аварийная остановка насосов станции подъема, в результате около 50 тыс. человек остались без воды.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Трагедия в Кузбассе: семейная пара погибла на пожаре в Прокопьевске
Обновлено в 00:28