Гаджеты
В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей SiriРБК вчера в 22:16
В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
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с чего всё началось
Американец подал в суд на компанию Apple Inc., обвинив ее в нарушении законов штата Калифорния об охране частной жизни, который запрещает запись разговоров без разрешения, сообщает в четверг агентство Блумберг.РИА Новостивчера в 19:51
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Против компании Apple подали в суд за нарушение неприкосновенности личной жизни
Эхо Москвывчера в 19:09
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Теннис
Серена Уильямс сыграет с Александровой на турнире в Торонто
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В офис ФБК Навального пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Кино
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма
Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Авто
Новый Renault Logan покажут в 2020 году, а Sandero станет кроссовером
Ожидается, что новые Logan, Sandero и Sandero Stepway покажут в Европе в 2020—2021 годах, а возможными площадками для их премьеры могут стать автосалоны в Париже (октябрь 2020-го) и Женеве (март 2021-го).
Обновлено в 03:23
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.
Обновлено в 02:07
Общество
В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева
В среду, 7 августа, стало известно о том, что бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Экономика
Россиян обяжут доказать происхождение свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС
В текущей редакции Таможенного кодекса ЕАЭС говорится о необходимости указывать сведения об источнике происхождения наличных свыше $10 тыс. и их владельцах, сказал РБК управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.
Обновлено вчера в 13:48
Финансы
ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено вчера в 09:13
Энергетика
Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе
Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Общество
Птенцы черного аиста вылупились в Московском зоопарке
В Московском зоопарке вылупились два птенца черного аиста, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Обновлено в 04:17
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Дамаск раскритиковал планы США и Турции по безопасной зоне в Сирии
МИД Сирии заявил о «категорическом неприятии» планов «оккупантов – Турции и США» – зоны безопасности.
Обновлено в 04:29
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Футбол
Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.
Обновлено в 04:40