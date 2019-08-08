с чего всё началось

В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.

В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri

Происшествия В офис ФБК Навального пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском.

Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Кино Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.

Общество Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.

Политика Зеленский намерен легализовать на Украине казино Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.

Авто Новый Renault Logan покажут в 2020 году, а Sandero станет кроссовером Ожидается, что новые Logan, Sandero и Sandero Stepway покажут в Европе в 2020—2021 годах, а возможными площадками для их премьеры могут стать автосалоны в Париже (октябрь 2020-го) и Женеве (март 2021-го).

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Экономика Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5% Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.

Общество В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева В среду, 7 августа, стало известно о том, что бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой продали за 1,2 млрд рублей.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Экономика Россиян обяжут доказать происхождение свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС В текущей редакции Таможенного кодекса ЕАЭС говорится о необходимости указывать сведения об источнике происхождения наличных свыше $10 тыс. и их владельцах, сказал РБК управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

Финансы ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6% Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.

Энергетика Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.

Происшествия В России захотели завести уголовное дело на Сталина В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.

Общество Птенцы черного аиста вылупились в Московском зоопарке В Московском зоопарке вылупились два птенца черного аиста, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Экономика В Росстате сообщили о росте цен на хлеб Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Музыка Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.