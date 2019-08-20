Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность краткосрочного уменьшения налога на заработную плату для американцев. Это хотят сделать для предотвращения возможной рецессии, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

В США могут снизить налог на зарплату

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