Экономика
В США могут снизить налог на зарплатуПолитика Сегодня 05:29
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность краткосрочного уменьшения налога на заработную плату для американцев. Это хотят сделать для предотвращения возможной рецессии, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
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В центре внимания мировых СМИ переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые состоялись накануне во Франции.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 18:12
Хоккей
«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» на Кубке ЛЖД, у Билялова — сухарь
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Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
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«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
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Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Обновлено в 08:34
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
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По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тыс. госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
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Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.
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Президент Финляндии Ниинисте обсудит с Путиным протесты в Москве
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Обновлено в 09:03
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Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33