Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пиццеРБК вчера в 19:42
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
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В США использовали пиццу для объяснения разрушительного влияния «агентов России»
Газета.Ruвчера в 18:47
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
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Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу не исключил, что американский корабль сбил собственный беспилотник.
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Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.
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