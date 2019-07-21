Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

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