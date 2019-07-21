Политика

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пиццеРБК вчера в 19:42

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пицце

RT на русскомвчера в 20:29

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

РБКвчера в 19:42

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

РИА Новостивчера в 18:26

Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей

Lenta.ruвчера в 19:28

Власти США объяснили воздействие России на страну на примере пиццы

Известиявчера в 19:25

В США использовали пиццу для объяснения разрушительного влияния «агентов России»

Газета.Ruвчера в 18:47

В США объяснили на пицце с ананасами, как Россия «разделяет американцев»

Life.ruвчера в 19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Министр обороны Украины объяснил инцидент с Зеленским

Обновлено вчера в 09:52
Единоборства

Липинец нокаутировал Инсона и завоевал пояс WBO

Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено вчера в 15:43
Политика

На Украине начались досрочные выборы в Раду

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
Обновлено вчера в 04:58
Политика

На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта

Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Стало известно о желании Трампа резко сократить траты бюджета

Президент США Дональд Трамп планирует серьезно урезать бюджет в случае своей победы на выборах главы государства в 2020 году.
Обновлено вчера в 18:41
Кино

Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам

Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Не менее 18 боевиков «Талибан» уничтожены за сутки в Афганистане

По меньшей мере 18 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидированы за сутки в ходе операций в различных провинциях Афганистана.
Обновлено вчера в 10:00
Теннис

Кафельникова включили в зал теннисной славы

Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник

Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу не исключил, что американский корабль сбил собственный беспилотник.
Обновлено 19 июля в 03:11
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено вчера в 13:53
Единоборства

Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд

Харрис смог нокаутировать Олейника за 12 секунд. Это третий самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Появилось видео обстрела украинскими военными Первомайска

Обновлено в 01:44
Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы

Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 18:26
Кино

Студия Marvel рассказала о своих планах

Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.
Обновлено в 01:04
Политика

Замглавы МИД РФ Рябков встретился с президентом Венесуэлы

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Авто

Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера

Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Обновлено вчера в 07:00
Футбол

В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону

Позже в Сети появились видео с места события.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие

В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле

На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США

Обновлено вчера в 19:02
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Единоборства

Боксера Дадашева ввели в кому после боя

Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.
Обновлено в 02:06
Главное