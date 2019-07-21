Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пиццеРБК 19:42
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
Политика
Великобритания планирует применить санкции в отношении Ирана
Правительство Соединенного Королевства готовит план по введению санкций против Ирана после того, как 19 июля в Ормузском проливе были задержаны два нефтяных танкера.
Обновлено в 20:44
Происшествия
В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта
В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено в 14:22
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Футбол
Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.
Обновлено в 17:24
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Врио-самовыдвиженца могут снять с выборов губернатора
По мнению оппозиционера, Осипов подал заявление как самовыдвиженец в обход Устава Забайкальского края, который на тот момент позволял регистрировать кандидатов только от политических партий.
Обновлено в 04:16
Политика
На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду
В 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине начнут работу избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной рады.
Обновлено в 18:21
Футбол
Дубль 20-летнего Нкетиа принес «Арсеналу» победу над «Фиорентиной»
"Арсенал" выиграл у "Фиорентины" в матче международного кубка чемпионов (3:0). Дубль оформил Эдвард Нкетиа, а также один мяч забил Джозеф Уиллок.
Обновлено в 19:59
Здоровье
В паллиативном отделении Рождественской больницы за год получили помощь более 70 человек
Губернатор Костромской области во время рабочей поездки в Шарьинский район посетил паллиативное отделение Рождественской больницы.
Обновлено в 16:13
Энергетика
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 01:19
Здоровье
Врачи рассказали об опасностях крыжовника
Медицинские специалисты рассказали, в каких случаях употребление крыжовника в пищу может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 17:08
Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Финансы
По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено в 04:59
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера
Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.
Обновлено в 10:31
Политика
В США изменят тест на получение гражданства
Напомним, что недавно глава США Трамп заявил, что позволит администрации узнавать гражданства жителей США без проведения переписи населения.
Обновлено в 04:59
Общество
Участница конкурса «Мисс Англия» удивила жюри необычным купальником
Мусульманка Айша Хан попала в финал конкурса «Мисс Англия», несмотря на то, что приложила фото в гидрокостюме вместо снимка в бикини.
Обновлено в 11:04
Футбол
В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону
Позже в Сети появились видео с места события.
Обновлено в 20:32
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Обновлено в 17:01
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
Музыка
Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС
Обновлено в 08:36
Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Экономика
Лучше всех обслуживают долги в МФО бюджетники и банкиры - исследование
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Политика
Трамп планирует сократить расходы США в случае переизбрания
Президент США Дональд Трамп попросил помощников подготовиться к сокращению бюджетных расходов в случае переизбрания на пост главы Белого дома в 2020 году.
Обновлено в 18:02
Общество
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено в 12:28