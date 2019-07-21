Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пиццеРБК вчера в 19:42
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
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В США использовали пиццу для объяснения разрушительного влияния «агентов России»
Газета.Ruвчера в 18:47
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Гаджеты
Снимки экранных панелей Pixel 4 указывают на большие верхние рамки
Пока индустрия всеми силами борется против верхней и нижней рамок смартфонов, Google решила придерживаться наиболее простого варианта в Pixel 4 и отдала существенную верхнюю часть лицевой стороны будущих аппаратов под камеры и датчики.
Обновлено в 06:06
Футбол
Бурмистров: «Убери Фернандо из „Спартака“ – получится команда второй восьмёрки»
Москвичи победили 1:0 благодаря голу Жиго на последней минуте. Бурмистров отметил, что Спартак бояться не имеет смысла, так как это смешно.
Обновлено в 06:29
Политика
Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»
Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:24
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Футбол
«Милан» подпишет лучшего игрока прошедшего Кубка Африки
Ранее 21-летний игрок сборной Алжира был признан лучшим игроком Кубка африканских наций.
Обновлено в 06:39
Политика
Восемь избирательных пунктов не открылись на Украине
Отмечается, что по состоянию на 9.00 по мск не открылись восемь избирательных участков. Уточняется, что еще 16 открылись с опозданием.
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Nokia готовит к анонсу две новых модели Nokia 6.2 и Nokia 7.2
Легендарная компания Nokia готовит к дебюту две новых модели своих телефонов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Политика
«Слуга народа» Зеленского идет с провальными цифрами
Слуга народа - 37.20% Оппозиционный платформа - 17.56 Отказались ответить - 15.80 Батькивщина - 5.88 ЕС Порошенко - 5.52 Оппоблок - 3.38 Сила и честь Смешко - 3.21 Голос Вакарчука - 2.59.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Индия ждёт от Франции помощи по двигателям Kaveri в том числе и для Су-30МКИ
Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri.
Обновлено в 04:48
Футбол
РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове
Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
Обновлено в 04:41
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика
На выборах в украинскую раду вместо сейфа использовали кастрюлю
На избирательном участке № 350666 в селе Нагорном Светловодского района Кировоградской области Украины на внеочередных выборах в Верховную раду вместо положенного сейфа использовали кухонную кастрюлю, опечатанную и обмотанную резинкой.
Обновлено в 05:10
Авто
Сделано в России: рейтинг лучших отечественных спорткаров
Эксперты составили рейтинг лучших российских спорткаров.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Происшествия
На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека
Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:47