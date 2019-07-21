Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пиццеРБК вчера в 19:42
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
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В США использовали пиццу для объяснения разрушительного влияния «агентов России»
Газета.Ruвчера в 18:47
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Футбол
Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 03:57
Политика
«Я забыл паспорт». Парубий проголосовал на выборах в Раду
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий приехал на избирательный участок в Дом офицеров 21 июля к 11:00 без паспорта.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Религия
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери
Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Обновлено в 04:40
Авто
Бюджетник Renault Triber дебютировал на автосалоне в Индонезии
Компания Renault привезла на автомобильную выставку в Индонезии (GIIAS-2019) свой новый бюджетный кросс-вэн – Triber.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Происшествия
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Украинские военные подорвались у Счастья
Обновлено в 04:40
Космос
«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 18:55
Политика
В Донецкой области найдены заполненные протоколы выборов в Раду
В Бахмуте Донецкой области найдены пустые бланки протоколов, подписанные членами избирательной комиссии по итогам голосования населения за выбор членов в парламент Украины задолго до начала голосования.
Обновлено в 03:29
Политика
Разумков заявил, что может занять должность спикера Рады
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил, что займет пост председателя Верховной Рады Украины нового созыва после внеочередных парламентских выборов.
Обновлено в 03:53
Кино
Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет в «Вечных»
Анджелина Джоли неожиданно появилась на фестивале Comic-Con в Сан-Диего и сообщила, что сыграет Тену в фильме "Вечные" в кинематографической вселенной Marvel, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Природный пожар в Оренбургской области локализован
Из-за сильного ветра пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх возможных.
Обновлено вчера в 01:10
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Обновлено в 03:54
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Концентрация у „Спартака“ была на высшем уровне»
Нападающий "Спартака" Зелимхан Бакаев после матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) отметил, что красно-белые должны были больше атаковать после второго забитого мяча.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме престарелых под Брянском
Один человек стал жертвой пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в населенном пункте Дарковичи в Брянской области.
Обновлено в 01:52
Политика
На выборах в Раду зафиксировали 218 нарушений за два часа
Украинская полиция к 10:00 получила 218 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 04:43
Гаджеты
Индийцы считают стоимость Redmi K20 завышенной
Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Кино
Вышел новый трейлер «Хранителей»
Обновлено в 01:00
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей
На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено 19 июля в 16:50