Политика

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пиццеРБК вчера в 19:42

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
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Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пицце

RT на русскомвчера в 20:29

Власти США объяснили воздействие России на страну на примере пиццы

Известиявчера в 19:25

В США объяснили на пицце с ананасами, как Россия «разделяет американцев»

Life.ruвчера в 19:33

Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей

Lenta.ruвчера в 19:28

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

РБКвчера в 19:42

В США использовали пиццу для объяснения разрушительного влияния «агентов России»

Газета.Ruвчера в 18:47

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

РИА Новостивчера в 18:26
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Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
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Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено вчера в 15:43
Единоборства

Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом

Обновлено в 01:19
Армия и оружие

В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США

О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей

На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек

Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Музыка

Shakespears Sister выпустили 30 старых и две новых песни

В двухдисковое издание вошли 32 трека, в том числе две новые (первые за 27 лет) песни - "All The Queen’s Horses" и "C U Next Tuesday".
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия

Украинские силовики намерены открыть артиллерийский огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики после вступления в силу нового перемирия, чтобы спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

«Пилот» для России: ВМТП и ТОФ создали во Владивостоке уникальный дайв-клуб

Обновлено в 00:48
Футбол

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью

Обновлено вчера в 16:56
Кино

Не предел: Marvel рассказала о новых проектах на Comic-Con

На конвенте Comic-Con президент студии Marvel Кевин Файги рассказал обо всех проектах четвертой кинематографической фазы и поделился планами на будущее.
Обновлено в 03:00
Политика

В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом

Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие

Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе после обстрела

Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

На Украине начались досрочные выборы в Раду

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Политика

В Иране объяснили причину захвата британского танкера

19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление, в котором сообщил о захвате британского нефтяного танкера в Ормузском проливе, на юге Ирана, из-за несоблюдения международных законов мореплавания.
Обновлено вчера в 14:09
Политика

Эквадор нашел доказательства шпионажа Ассанжа в посольстве

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что у него есть доказательства шпионажа со стороны основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

В НАТО пытаются подбодрить Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверяет, что в НАТО приветствуют устремления Украины.
Обновлено в 03:25
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании

Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 03:01
Происшествия

СМИ: более 1 тыс. человек борется с лесными пожарами в центральной части Португалии

Более 1 тыс. человек задействованы в тушении нескольких лесных пожаров в центральной части Португалии.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
Единоборства

Олейник попал в больницу после боя с Харрисом

Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Полина Гагарина перепела хит Леди Гаги на греческом вечере

На одном из вечеров, который проводился для гостей отеля, Адонис попросил Полину исполнить вместе с ним хит Леди Гаги и Бредли Купера Shallow.
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Гаджеты

LG готовит новое семейство смартфонов M Series

Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
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Кино

Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Обновлено в 02:13
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
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