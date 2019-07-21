Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пиццеРБК вчера в 19:42
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
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В США использовали пиццу для объяснения разрушительного влияния «агентов России»
Газета.Ruвчера в 18:47
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Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей
На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек
Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Музыка
Shakespears Sister выпустили 30 старых и две новых песни
В двухдисковое издание вошли 32 трека, в том числе две новые (первые за 27 лет) песни - "All The Queen’s Horses" и "C U Next Tuesday".
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия
Украинские силовики намерены открыть артиллерийский огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики после вступления в силу нового перемирия, чтобы спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
«Пилот» для России: ВМТП и ТОФ создали во Владивостоке уникальный дайв-клуб
Обновлено в 00:48
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Обновлено вчера в 16:56
Кино
Не предел: Marvel рассказала о новых проектах на Comic-Con
На конвенте Comic-Con президент студии Marvel Кевин Файги рассказал обо всех проектах четвертой кинематографической фазы и поделился планами на будущее.
Обновлено в 03:00
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе после обстрела
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Политика
В Иране объяснили причину захвата британского танкера
19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление, в котором сообщил о захвате британского нефтяного танкера в Ормузском проливе, на юге Ирана, из-за несоблюдения международных законов мореплавания.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Эквадор нашел доказательства шпионажа Ассанжа в посольстве
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что у него есть доказательства шпионажа со стороны основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
В НАТО пытаются подбодрить Украину
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверяет, что в НАТО приветствуют устремления Украины.
Обновлено в 03:25
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 03:01
Происшествия
СМИ: более 1 тыс. человек борется с лесными пожарами в центральной части Португалии
Более 1 тыс. человек задействованы в тушении нескольких лесных пожаров в центральной части Португалии.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Единоборства
Олейник попал в больницу после боя с Харрисом
Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Полина Гагарина перепела хит Леди Гаги на греческом вечере
На одном из вечеров, который проводился для гостей отеля, Адонис попросил Полину исполнить вместе с ним хит Леди Гаги и Бредли Купера Shallow.
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты
LG готовит новое семейство смартфонов M Series
Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55