Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пиццеРБК 19:42
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:09, Вашингтон
Общество
На Приморье движется тайфун «Данас»
Обновлено 18 июля в 09:14
Происшествия
В Китае 13-летний мальчик угнал два самолета
Школьнику в Китае удалось угнать два небольших самолета.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено в 12:45
Футбол
Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Лион» в контрольном матче
«Дженоа» нанес поражение «Лиону» в контрольном матче. Команды забили на двоих семь мячей, четыре из которых побывали в сетке «Лиона».
Обновлено в 15:26
Политика
Замглавы МИДа Рябков встретится с руководством Венесуэлы
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в субботу начнет серию переговоров с руководством Венесуэлы, дипломат пробудет в Каракасе до 22 июля.
Обновлено в 13:10
Авто
Составлен топ-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году
Ну и лидером составленного топ-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году стал Toyota Hilux, который не раз завоевывал звание самого надежного в сегменте.
Обновлено в 10:08
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»
Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено в 13:15
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Космос
Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну
Обновлено вчера в 03:55
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Новозвановке
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что Вооруженные силы Украины в очередной раз разместили бронетехнику около жилых домов, отметив, что украинская сторона продолжает игнорировать требования Минских договоренностей.
Обновлено в 11:32
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Подлодку «Новороссийск» покажут гостям Дня ВМФ в Севастополе
В Севастополе 28 июля начнется праздник, посвященный Дню Военно-морского флота.
Обновлено в 06:21
Музыка
Сергей Шнуров вернется в шоу «Голос»
Обновлено в 16:00
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Зеленский показал на видео ржавую «Украину»
Обновлено в 18:52
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53
Политика
Появилось видео задержания британского танкера спецназом Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) опубликовал видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 16:45
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Российский боксер Максим Дадашев, который перенес операцию по поводу внутричерепной гематомы после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, находится в медикаментозной коме, сообщает Washington Post.
Обновлено в 17:01
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено вчера в 08:25
Наука
Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки
Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.
Обновлено в 06:06
Футбол
ЦСКА нанес поражение «Оренбургу», Акинфеев спас команду
Обновлено в 14:09