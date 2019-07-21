Политика

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пиццеРБК 19:42

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Власти США разобрали работу «агентов России» на примере пиццы с ананасом

Взгляд.ру19:35

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

РБК19:42

В США объяснили суть информатак на примере споров о пицце

РИА Новости18:26

Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей

Lenta.ru19:28

Власти США объяснили воздействие России на страну на примере пиццы

Известия19:25

В США использовали пиццу для объяснения разрушительного влияния «агентов России»

Газета.Ru18:47

В США объяснили на пицце с ананасами, как Россия «разделяет американцев»

Life.ru19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:09, Вашингтон
Общество

На Приморье движется тайфун «Данас»

Обновлено 18 июля в 09:14
Происшествия

В Китае 13-летний мальчик угнал два самолета

Школьнику в Китае удалось угнать два небольших самолета.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом

Обновлено в 12:45
Футбол

Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Лион» в контрольном матче

«Дженоа» нанес поражение «Лиону» в контрольном матче. Команды забили на двоих семь мячей, четыре из которых побывали в сетке «Лиона».
Обновлено в 15:26
Политика

Замглавы МИДа Рябков встретится с руководством Венесуэлы

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в субботу начнет серию переговоров с руководством Венесуэлы, дипломат пробудет в Каракасе до 22 июля.
Обновлено в 13:10
Авто

Составлен топ-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году

Ну и лидером составленного топ-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году стал Toyota Hilux, который не раз завоевывал звание самого надежного в сегменте.
Обновлено в 10:08
Наука

Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей

Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено в 13:15
Футбол

Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Космос

Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну

Обновлено вчера в 03:55
Наука

Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США

Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Новозвановке

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что Вооруженные силы Украины в очередной раз разместили бронетехнику около жилых домов, отметив, что украинская сторона продолжает игнорировать требования Минских договоренностей.
Обновлено в 11:32
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Подлодку «Новороссийск» покажут гостям Дня ВМФ в Севастополе

В Севастополе 28 июля начнется праздник, посвященный Дню Военно-морского флота.
Обновлено в 06:21
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк

Обновлено в 15:43
Музыка

Сергей Шнуров вернется в шоу «Голос»

Обновлено в 16:00
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Зеленский показал на видео ржавую «Украину»

Обновлено в 18:52
Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКС

«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Политика

На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта

Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

The Times узнала о кризисе в НАТО из-за покупки Турцией С-400

Обновлено в 14:30
Политика

Появилось видео задержания британского танкера спецназом Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) опубликовал видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 16:45
Единоборства

Дадашев находится в медикаментозной коме после операции

Российский боксер Максим Дадашев, который перенес операцию по поводу внутричерепной гематомы после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, находится в медикаментозной коме, сообщает Washington Post.
Обновлено в 17:01
Космос

Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом

На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено вчера в 08:25
Наука

Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки

Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.
Обновлено в 06:06
Футбол

ЦСКА нанес поражение «Оренбургу», Акинфеев спас команду

Обновлено в 14:09
Главное