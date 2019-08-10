Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собойВедомости 12:20
Американский миллиардер, финансист Джеффри Эпштейн, ранее обвиненный в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, в ночь на 10 августа покончил с собой в тюрьме, передает телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Обновлено в 10:28
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Музыка
Сегодня: Оскару Кучере - 45
39 лет актрисе Доминик Суэйн.44 года актёру Кейси Аффлеку.50 лет певице Таните Тикарам.55 лет назад умер автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг (1908-1964).
Обновлено в 17:22
Политика
Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено в 12:23
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке
Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Бывшая жена Данко передвигается на костылях
Обновлено в 16:00
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Обновлено в 15:33
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым
В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Пятеро сотрудников Росатома погибли при испытаниях нового двигателя
Испытание жидкостной реактивной двигательной установки закончилось гибелью пятерых сотрудников Росатома, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе
В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Пилоты «Авиамикса» под Рязанью продемонстрировали мощь
На полигоне «Дубровичи» под Рязанью 10 августа в пятый раз показали тактический эпизод «Авиамикс».
Обновлено в 08:33
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Общество
Более 40 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки
Более 40 лесных пожаров ликвидировали за минувшие сутки в России. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесохрана».
Обновлено в 04:09
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны
Обновлено 08 августа в 01:30
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Теннис
Россиянин Медведев вышел в финал турнира в Монреале
Обновлено в 19:51
Политика
В Венесуэле собирают подписи против санкций со стороны США
В Венесуэле начался сбор подписей против санкций США. Об этом сообщает Венесуэльское агентство новостей.
Обновлено в 16:22
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено 08 августа в 09:35
Здоровье
Названы лучшие натуральные средства для похудения
Эксперты составили список эффективных натуральных средств для похудения, пишет «Вечерняя Москва».
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Джулиан Рёпке: Эрдоган обманул Путина с поставками российских С-400
Немецкий журналист Джулиан Рёпке опубликовал материал, в котором ссылается на тот факт, что отношения Москвы и Турции кардинальным образом изменились после начала поставок российских ЗРС С-400 в Турцию.
Обновлено в 18:42
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено в 13:00
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Общество
В США скончался художник комиксов Marvel
Обновлено в 08:25
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56