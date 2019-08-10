Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собойВедомости 12:20
Американский миллиардер, финансист Джеффри Эпштейн, ранее обвиненный в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, в ночь на 10 августа покончил с собой в тюрьме, передает телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено в 14:36
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Оздоева
Состоялся матч 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Полиция назвала число задержанных после акции в Москве
За различные правонарушения после согласованной акции, прошедшей на проспекте Академика Сахарова, в центре Москвы задержаны 136 человек.
Обновлено в 13:07
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Иран усовершенствовал российский радар
Обновлено в 11:02
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Франция созывает Совбез ООН по Ливии
Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.
Обновлено в 14:45
Политика
Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму
Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Авто
Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson
В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
Обновлено в 15:13
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Общество
Экстремал из Германии прошел почти 1 км по натянутому канату в Перми
Канатоходец Фриди Кюне (Friedi Kuhne, Германия) со страховкой преодолел путь длиною около 955 метров по канату, натянутому над эспланадой в Перми, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады
В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Бронетехника боевиков выдвинулась к линии соприкосновения в Идлибе
«Террористами группировки «Аджнад аль-Кавказ» из населенного пункта Кафер-Седжна на линию соприкосновения направлено около 200 боевиков, пять бронированных машин, десять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два заминированных грузовика», – сообщил Бакин.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено в 15:22
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Презентация Galaxy M90 состоится до конца ноября, а в следующем году устройство получит обновление до Android 10 и One UI 2.0.
Обновлено в 12:54