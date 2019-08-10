Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собойВедомости вчера в 12:20
Американский миллиардер, финансист Джеффри Эпштейн, ранее обвиненный в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, в ночь на 10 августа покончил с собой в тюрьме, передает телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Читать в источнике
Оценить86
Я был потрясен, узнав, что Джеффри Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он в федеральном заключении.
— Уильям Барр, американский политикТК Звезда вчера в 15:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:52, Вашингтон
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Юрий Дудь, Настя Ивлеева и Wylsacom зарабатывают на YouTube столько же, сколько звезды отечественной эстрады
Известные блогеры зарабатывают практически столько же, сколько звезды отечественного шоу-бизнеса.
Обновлено в 00:15
Футбол
«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Офис Зеленского изменил празднование Дня независимости Украины
Обновлено вчера в 13:43
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Волейбол
Дмитрий Волков: «Думали, что матч с Кубой будет легче»
Доигровщик сборной России Дмитрий Волков подвел итог победного матча над сборной Кубы в олимпийской квалификации.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»
Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
Обновлено в 00:46
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Обновлено вчера в 05:03
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Здоровье
В Омске собирают подписи против закрытия больницы Водников
В паблике «Голос Омска» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о закрытии больницы Водников.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар национальной валютой
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — сказано в обращении.
Обновлено вчера в 06:42
Единоборства
Российский боец Кунченко потерпел первое поражение в карьере
Обновлено вчера в 23:32
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено 09 августа в 06:51
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Экс-гендиректора «Рустави 2» отпустили под залог
Бывший гендиректор грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, был отпущен Тбилисским городским судом под залог 40 тыс. лари (около $14 тыс.).
Обновлено в 00:22
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Обновлено в 00:29
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор продали за полмиллиона долларов
Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с аукциона за 520 тысяч долларов в США.
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
В Вологде ищут доноров со второй группой крови
Желающих сдать кровь ждут по адресу: Вологда, ул. Ветошкина, д. 55, каждый день с 8.00 до 13.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие
ВСУ разрешили своим снайперам убивать мирных жителей Донбасса
Киев разрешил своим снайперам стрелять в Донбассе по любым целям. В том числе — по мирным жителям.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Румынии туристический поезд сошел с рельсов
Туристический поезд «Мокэница» сошел с рельсов в горах Марамуреша, сообщается на странице Инспекции по чрезвычайным ситуациям румынского округа Марамуреш в Facebook.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые ракеты обогнали российские «Авангарды» и «Сарматы»
Максимальная скорость, достигнутая боевой частью российского ракетного комплекса «Авангард» составила 27 МАХ, что означает лишь незначительное отставание КНР от России в сфере гиперзвукового вооружения, но лишь по отдельным параметрам.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие
Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
Израильские военные в воскресенье утром вступили в перестрелку с вооруженным палестинцем на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43