Я был потрясен, узнав, что Джеффри Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он в федеральном заключении.

Американский миллиардер, финансист Джеффри Эпштейн, ранее обвиненный в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, в ночь на 10 августа покончил с собой в тюрьме, передает телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

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