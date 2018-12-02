Происшествия

В США легкомоторный самолёт врезался в здание центра терапии для детей
RT на русском
21:01

В американском штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолёта на крышу здания центра терапии для детей с аутизмом. Об этом информирует Associated Press.
RT на русском21:01

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В США легкомоторный самолёт врезался в здание центра терапии для детей

RT на русском21:01

Во Флориде легкомоторный самолет упал на здание центра терапии для детей

РБК21:01

В США на центр терапии для детей с аутизмом упал самолет

РИА Новости19:48

В США самолет врезался в здание детского медицинского центра: есть жертвы

Вести.Ru19:20

В США самолет врезался в здание центра терапии для детей

Газета.Ru19:10

Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Флорида

РЕН ТВ19:02

NBC: во Флориде самолет врезался в здание центра терапии для детей

ТАСС18:52
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