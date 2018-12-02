В американском штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолёта на крышу здания центра терапии для детей с аутизмом. Об этом информирует Associated Press.

В США легкомоторный самолёт врезался в здание центра терапии для детей

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