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В американском штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолёта на крышу здания центра терапии для детей с аутизмом. Об этом информирует Associated Press.

В США легкомоторный самолёт врезался в здание центра терапии для детей

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Происшествия Происшествия В Мексике у здания генконсульства США произошел взрыв В городе Гвадалахара в мексиканском штате Халиско произошел взрыв у здания генерального консульства США.

Происшествия Происшествия На Ямале сообщили о десяти пострадавших при пожаре в жилом доме По меньшей мере десять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Новом Уренгое (ЯНАО), сообщается в воскресенье на сайте местной администрации.

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Происшествия Происшествия СКР установил личность стрелявшего в бойцов Росгвардии в Краснодаре Личность напавшего на сотрудников Росгвардии в Краснодаре мужчины установлена, сообщили ТАСС в СКР по Краснодарскому краю.

Происшествия Происшествия Группа IC3PEAK провела концерт в Новосибирске после задержания Российская музыкальная группа IC3PEAK успешно провела концерт в Новосибирске после того, как музыкантов вечером в субботу после проверки отпустили из отдела полиции на вокзале Новосибирск-Главный, сообщил РИА Новости представитель лофта "Трава", где состоялось выступление.

Происшествия Происшествия В доме на Кубани нашли тела четверых человек Правоохранительные органы на Кубани задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырех человек в одном из сел Гулькевичского района Краснодарского края.

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Происшествия Происшествия В Брянской области женщина и двое детей пострадали из-за взрыва газа В Брянской области женщина и двое малолетних детей пострадали из-за взрыва бытового газа.