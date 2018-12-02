Происшествия
В американском штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолёта на крышу здания центра терапии для детей с аутизмом. Об этом информирует Associated Press.
RT на русскомвчера в 21:01
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Происшествия
Число пострадавших во время протестов в Париже возросло до 110 человек
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Москве эвакуирован «Смоленский пассаж»
Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, около 200 человек вывели из торгово-делового центра "Смоленский пассаж".
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В московском метро неизвестный с ножом напал на женщину
На станции "Лубянка" столичного метро неизвестный напал с ножом на женщину, после чего скрылся.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Пожар на складе в Нижневартовске полностью ликвидирован
Пожарные подразделения полностью ликвидировали пожар на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Мексике у здания генконсульства США произошел взрыв
В городе Гвадалахара в мексиканском штате Халиско произошел взрыв у здания генерального консульства США.
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Происшествия
На Ямале сообщили о десяти пострадавших при пожаре в жилом доме
По меньшей мере десять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Новом Уренгое (ЯНАО), сообщается в воскресенье на сайте местной администрации.
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Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Пермском крае
Обновлено в 02:57
Происшествия
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Происшествия
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По информации ведомства, днём в субботу на трассе Астрахань — Волгоград в Ленинском районе Волгоградской области 18-летний водитель ВАЗ-2120 не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.
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Происшествия
СКР установил личность стрелявшего в бойцов Росгвардии в Краснодаре
Личность напавшего на сотрудников Росгвардии в Краснодаре мужчины установлена, сообщили ТАСС в СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Группа IC3PEAK провела концерт в Новосибирске после задержания
Российская музыкальная группа IC3PEAK успешно провела концерт в Новосибирске после того, как музыкантов вечером в субботу после проверки отпустили из отдела полиции на вокзале Новосибирск-Главный, сообщил РИА Новости представитель лофта "Трава", где состоялось выступление.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В доме на Кубани нашли тела четверых человек
Правоохранительные органы на Кубани задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырех человек в одном из сел Гулькевичского района Краснодарского края.
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Происшествия
В Тюмени младенцу удалили грыжу размером с голову
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Брянской области женщина и двое детей пострадали из-за взрыва газа
В Брянской области женщина и двое малолетних детей пострадали из-за взрыва бытового газа.
Обновлено в 02:48
Происшествия
«Беговую» закрывали на 45 минут из-за бесхозного предмета
На проверку помещений станций специалистам потребовалось около 45 минут. Опасных предметов обнаружено не было.
Обновлено в 03:20