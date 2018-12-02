Происшествия

В США легкомоторный самолёт врезался в здание центра терапии для детей
RT на русском
вчера в 21:01

В американском штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолёта на крышу здания центра терапии для детей с аутизмом. Об этом информирует Associated Press.
RT на русскомвчера в 21:01

Подробнее о событии

В США легкомоторный самолёт врезался в здание центра терапии для детей

RT на русскомвчера в 21:01

Во Флориде легкомоторный самолет упал на здание центра терапии для детей

РБКвчера в 21:01

В США на центр терапии для детей с аутизмом упал самолет

РИА Новостивчера в 19:48

Во Флориде самолет врезался в здание детского центра

НТВвчера в 19:31

В США самолет врезался в здание детского медицинского центра: есть жертвы

Вести.Ruвчера в 19:20

В США самолет врезался в здание центра терапии для детей

Газета.Ruвчера в 19:10

NBC: во Флориде самолет врезался в здание центра терапии для детей

ТАССвчера в 18:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших во время протестов в Париже возросло до 110 человек

Обновлено в 01:16
Происшествия

В Москве эвакуирован «Смоленский пассаж»

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, около 200 человек вывели из торгово-делового центра "Смоленский пассаж".
Обновлено в 03:29
Происшествия

В московском метро неизвестный с ножом напал на женщину

На станции "Лубянка" столичного метро неизвестный напал с ножом на женщину, после чего скрылся.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Пожар на складе в Нижневартовске полностью ликвидирован

Пожарные подразделения полностью ликвидировали пожар на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Мексике у здания генконсульства США произошел взрыв

В городе Гвадалахара в мексиканском штате Халиско произошел взрыв у здания генерального консульства США.
Обновлено в 03:16
Происшествия

На Ямале сообщили о десяти пострадавших при пожаре в жилом доме

По меньшей мере десять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Новом Уренгое (ЯНАО), сообщается в воскресенье на сайте местной администрации.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Пермском крае

Обновлено в 02:57
Происшествия

В Забайкальском крае протекла железнодорожная цистерна с кислотой

Обновлено в 03:21
Происшествия

Под Волгоградом машина с подростками перевернулась на трассе

По информации ведомства, днём в субботу на трассе Астрахань — Волгоград в Ленинском районе Волгоградской области 18-летний водитель ВАЗ-2120 не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.
Обновлено в 02:50
Происшествия

СКР установил личность стрелявшего в бойцов Росгвардии в Краснодаре

Личность напавшего на сотрудников Росгвардии в Краснодаре мужчины установлена, сообщили ТАСС в СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Группа IC3PEAK провела концерт в Новосибирске после задержания

Российская музыкальная группа IC3PEAK успешно провела концерт в Новосибирске после того, как музыкантов вечером в субботу после проверки отпустили из отдела полиции на вокзале Новосибирск-Главный, сообщил РИА Новости представитель лофта "Трава", где состоялось выступление.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В доме на Кубани нашли тела четверых человек

Правоохранительные органы на Кубани задержали мужчину, который подозревается в убийстве четырех человек в одном из сел Гулькевичского района Краснодарского края.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Тюмени младенцу удалили грыжу размером с голову

Обновлено в 03:27
Происшествия

В Брянской области женщина и двое детей пострадали из-за взрыва газа

В Брянской области женщина и двое малолетних детей пострадали из-за взрыва бытового газа.
Обновлено в 02:48
Происшествия

«Беговую» закрывали на 45 минут из-за бесхозного предмета

На проверку помещений станций специалистам потребовалось около 45 минут. Опасных предметов обнаружено не было.
Обновлено в 03:20
Главное