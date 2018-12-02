Происшествия

В США легкомоторный самолёт врезался в здание центра терапии для детей
RT на русском
вчера в 21:01

В американском штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолёта на крышу здания центра терапии для детей с аутизмом. Об этом информирует Associated Press.
RT на русскомвчера в 21:01

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В США легкомоторный самолёт врезался в здание центра терапии для детей

RT на русскомвчера в 21:01

Во Флориде легкомоторный самолет упал на здание центра терапии для детей

РБКвчера в 21:01

В США на центр терапии для детей с аутизмом упал самолет

РИА Новостивчера в 19:48

В США самолет врезался в здание детского медицинского центра: есть жертвы

Вести.Ruвчера в 19:20

В США самолет врезался в здание центра терапии для детей

Газета.Ruвчера в 19:10

Небольшой самолет потерпел крушение в штате Флорида

РЕН ТВвчера в 19:02

NBC: во Флориде самолет врезался в здание центра терапии для детей

ТАССвчера в 18:52
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия

Макрон осудил насилие на акции «желтых жилетов» в Париже

Обновлено в 01:40
Происшествия

Пожар на складе в Нижневартовске полностью ликвидирован

Пожарные подразделения полностью ликвидировали пожар на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Взрыв произошел у консульства США в Мексике

"После случившегося у консульства США в Гвадалахаре, где, по сообщениям, произошел подрыв взрывного устройства, федеральные власти приступили к расследованию, о результатах которого сообщат в свое время", - говорится в заявлении.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Пермском крае

Обновлено в 01:56
Происшествия

В результате пожара в жилом доме на Ямале погиб один человек

Один человек погиб, пятеро госпитализированы в результате пожара в воскресенье в двухэтажном жилом доме в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 01:51
Происшествия

СКР установил личность стрелявшего в бойцов Росгвардии в Краснодаре

Личность напавшего на сотрудников Росгвардии в Краснодаре мужчины установлена, сообщили ТАСС в СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Под Волгоградом машина с подростками перевернулась на трассе

По информации ведомства, днём в субботу на трассе Астрахань — Волгоград в Ленинском районе Волгоградской области 18-летний водитель ВАЗ-2120 не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Группа IC3PEAK провела концерт в Новосибирске после задержания

Российская музыкальная группа IC3PEAK успешно провела концерт в Новосибирске после того, как музыкантов вечером в субботу после проверки отпустили из отдела полиции на вокзале Новосибирск-Главный, сообщил РИА Новости представитель лофта "Трава", где состоялось выступление.
Обновлено в 01:28
Происшествия

На Кубани мужчина зарезал четверых собутыльников

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, в частном доме одного из районов Кубани обнаружены тела четырех человек с колото-резанными ранениями.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Брянской области женщина и двое детей пострадали из-за взрыва газа

В Брянской области женщина и двое малолетних детей пострадали из-за взрыва бытового газа.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Массачусетсе произошло ДТП с участием школьного автобуса

Школьный автобус вылетел в субботу с дороги в американском городе Беркли (штат Массачусетс), в результате инцидента есть пострадавшие.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре на юго-западе Китая

Обновлено в 00:43
Происшествия

В Магнитогорске при обрушении на территории предприятия погиб рабочий

На территории Магнитогорского металлургического комбината произошло обрушение углепластикового короба, в результате произошедшего один человек погиб, ещё один пострадал.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Киеве иностранца убили выстрелом в спину

В Киеве неизвестные застрелили иностранца, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

На Тележной ночью тушили расселенный дом

В ночь на 2 декабря в центре города загорелся дом, из которого расселили всех жильцов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 01:36
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