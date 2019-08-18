Небольшой легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, упал на один из жилых домов недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк). Об этом сообщает ABC со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. По его данным, речь идет о самолете Cessna 303.

В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

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