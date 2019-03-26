В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в ВенесуэлеRT на русском 21:16

Конгрессмены единогласно проголосовали за законопроект под названием «Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой». Для вступления в силу он теперь должен быть принят сенатом и подписан президентом США.

В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

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