Политика
В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в ВенесуэлеRT на русском 21:16
Конгрессмены единогласно проголосовали за законопроект под названием «Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой». Для вступления в силу он теперь должен быть принят сенатом и подписан президентом США.
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Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
США ответят России «технологией будущего»
Обновлено в 17:22
Политика
Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспортов
Россия и Турция ведут переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.
Обновлено в 10:28
Политика
МИД прокомментировал доклад Мюллера по «вмешательству РФ»
Министерство иностранных дел России прокомментировало результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.
Обновлено в 20:04
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 20:59
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено в 16:55
Авто
Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит
В 2018 году в кредит было реализовано около 15 тыс. автомобилей, из них по фирменной программе Ford Credit – более 11 тыс. машин.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В прокуратуре прокомментировали передачу дела Кокорина и Мамаева в суд
Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова прокомментировала информацию о передаче в суд уголовного дела в отношении форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также их соучастников.
Обновлено в 05:12
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Культура
YouTube откажется от web‐сериалов
Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:51
Политика
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Разведка США не верит в скорое появление у России «Посейдонов»
Американская разведка считает, что России потребуется ещё восемь лет для принятия на вооружение подводных атомных беспилотников «Посейдон».
Обновлено в 21:34
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы
Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Общество
Барнаульцев заставляют сносить постройки из-за красных линий. Что делать и как этого избежать
Людей хотят заставить снести заборы, постройки и даже части домов, выходящие за пределы красных линий.
Обновлено в 20:50
Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Футбол
Андрей Шевченко: «Украине повезло в матче с Люксембургом»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира Евро-2020 против Люксембурга (2:1) отметил, что команде повезло.
Обновлено в 19:33
Общество
Россиянка вошла в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards
Живущая в Италии выпускница московского Института культуры Карина Бикбулатова вошла в шорт-лист премии в профессиональной категории "Открытие" с серией фотографий "Две параллели".
Обновлено в 20:44
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Общество
Москвичи начали покидать город
На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.
Обновлено в 18:28
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено в 21:27
Политика
Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины
Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено в 22:10
Экономика
Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42