Кино

В США кинокритики выбрали лучший фильм года
Газета.Ru
00:33

Лучшей актрисой кинокритики считают Леди Гагу, которая исполнила одну из главных ролей в фильме "Звезда родилась". Снявший эту картину Брэдли Купер был признан лучшим режиссером. Уточняется, что церемония награждения пройдет 8 января следующего года на концерте NBR Awards.
Газета.Ru00:33

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Национальный совет кинокритиков США назвал «Зеленую книгу» лучшим фильмом года

Комсомольская правда00:35

В США кинокритики выбрали лучший фильм года

Газета.Ru00:33

Назван лучший фильм года по версии кинокритиков

Телеканал 360°вчера в 23:51

Совет кинокритиков США назвал лучший фильм года

Говорит Москва00:34

Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм года

RT на русскомвчера в 21:32

Совет американских кинокритиков назвал фильм года

РИА Новостивчера в 21:06

Национальный совет кинокритиков США назвал лучшим фильмом года «Зеленую книгу»

ТАССвчера в 19:56
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Sony Pictures снимет фильм про Женщину-паука

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Жителям Пхеньяна покажут современные ленты российских режиссеров

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Гильермо дель Торо опубликовал список своих нереализованных сценариев

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Владимир Машков сыграет миллиардера в трудной финансовой ситуации

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В сети появился трейлер фильма «Спасти Ленинград»

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Известный российский писатель приедет во Владивосток

Во вторник, 4 декабря, во Владивостоке известный российский писатель Андрей Рубанов проведет встречу с читателями, сообщает РИА VladNews.
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По произведениям Роальда Даля снимут анимационный сериал

Netflix совместно с The Roald Dahl Story Company снимут анимационный сериал по мотивам произведений Роальда Даля.
Обновлено вчера в 15:17
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Пыльная быль: «Спитак» Александра Котта взывает к коллективной памяти

В преддверии 30-й годовщины землетрясения в Армении в российский прокат выходит драма «Спитак».
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Десятки российских фильмов покажут в Индии

На индийский кинорынок Indywood Film Market, где встречаются продюсеры и дистрибьюторы, российский кинематограф впервые представит более 30 фильмов.
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Сценарист «Симпсонов» рассказал о судьбе отношений Гомера и Мардж

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Билл Гейтс назвал свои любимые сериалы

Миллиардер Билл Гейтс назвал семь любимых телешоу и рассказал, кто из персонажей напоминает ему самого себя.
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Звезда фильма «Она — мужчина» увидела себя мальчиком и впала в депрессию

Американская актриса Аманда Байнс рассказала о своем состоянии после выхода фильма «Она — мужчина», где исполнила главную роль.
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Брэдли Купер
Американский актёр
Американский актёр, режиссёр, продюсер, четырёхкратный номинант на премию «Оскар» за роли в фильмах «Мой парень - псих», «Афера по-американски», «Снайпер» и как один из продюсеров последнего в категории «Лучший фильм».
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Леди Гага
Американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records. Изначально Гага работала в качестве штатного автора Interscope, но после того, как вокальные данные Гаги привлекли рэпера Эйкона, с ней был подписан контракт на запись альбома.
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