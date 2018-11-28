Кино
Лучшей актрисой кинокритики считают Леди Гагу, которая исполнила одну из главных ролей в фильме "Звезда родилась". Снявший эту картину Брэдли Купер был признан лучшим режиссером. Уточняется, что церемония награждения пройдет 8 января следующего года на концерте NBR Awards.
Газета.Ru00:33
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Национальный совет кинокритиков США назвал «Зеленую книгу» лучшим фильмом года
Комсомольская правда00:35
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