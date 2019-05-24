Происшествия
В США казнили серийного убийцу женщинLenta.ru 02:22
Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press. Мужчине, который в 1984 году изнасиловал и убил по меньшей мере десять женщин, вкололи смертельную инъекцию.
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Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Политика
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Авто
Стала известна цветовая гамма новой Lada Granta Cross
Новый автомобиль тольяттинского завода Lada Granta Cross будет доступен в девяти цветах.
Обновлено в 03:48
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии
Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:48
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
Обновлено вчера в 12:03
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Наука
Новая культура эпохи неолита была открыта новосибирскими археологами
Новая неолитическая культура, обнаруженная исследователями Института археологии и этнографии СО РАН (МАЭТ) на юге Западно-Сибирской равнины названа «барабинской».
Обновлено в 02:26
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05
Авто
Российский электрокар Zetta попадёт на конвейер в конце года
Первые несколько образцов серийной Зетты сойдут с конвейера в декабре, в следующем году тираж может составить уже пару тысяч штук, а позднее вырасти до 15 000 в год.
Обновлено в 03:25
Экономика
Прибыль американской HP Inc. сократилась в два раза
Чистая прибыль американской компании HP Inc. сократилась в первом полугодии 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 апреля, в два раза в годовом выражении до $1,585 млрд.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Дагестане ликвидировали трёх боевиков
Обновлено в 03:54
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Общество
24 мая во всём мире отмечается День славянской письменности и культуры
Молодые исследователи выяснили, что среди опрошенных есть те, кто хорошо ориентируется в истории письменности и русского языка, есть те, кто просто знает о празднике, и есть те, кто о Дне славянской письменности и культуры не имеет представления совсем.
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса
Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено в 00:10
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей
Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.
Обновлено в 02:11
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Обновлено вчера в 09:07