Происшествия

В США казнили серийного убийцу женщинLenta.ru 02:22

Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press. Мужчине, который в 1984 году изнасиловал и убил по меньшей мере десять женщин, вкололи смертельную инъекцию.
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Серийного убийцу казнили в США

Газета.Ru01:13

СМИ: власти Флориды казнили серийного убийцу

ТАСС01:02

В США казнили серийного убийцу и насильника

Вести.Ruвчера в 21:30

В США серийного убийцу казнили с помощью смертельной инъекции

РЕН ТВ00:22

В США казнили серийного убийцу Бобби Джо Лонга

Известиявчера в 22:43

Во Флориде казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга

РБК00:35

В США казнили серийного убийцу и насильника Бобби Джо Лонга

РИА Новостивчера в 21:05
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
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Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников

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Происшествия

Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок

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Авто

Стала известна цветовая гамма новой Lada Granta Cross

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Политика

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Происшествия

Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

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В Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта

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Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

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Новая культура эпохи неолита была открыта новосибирскими археологами

Новая неолитическая культура, обнаруженная исследователями Института археологии и этнографии СО РАН (МАЭТ) на юге Западно-Сибирской равнины названа «барабинской».
Обновлено в 02:26
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

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Экономика

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Чистая прибыль американской компании HP Inc. сократилась в первом полугодии 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 апреля, в два раза в годовом выражении до $1,585 млрд.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Дагестане ликвидировали трёх боевиков

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Общество

Умерла историк Наталия Басовская

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Общество

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Молодые исследователи выяснили, что среди опрошенных есть те, кто хорошо ориентируется в истории письменности и русского языка, есть те, кто просто знает о празднике, и есть те, кто о Дне славянской письменности и культуры не имеет представления совсем.
Обновлено вчера в 03:36
Общество

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Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
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Татьяна Навка в Каннах очаровала своей элегантностью Антонио Бандераса

Фигуристка Татьяна Навка и знаменитый актер Антонио Бандерас весело провели время на ежегодном благотворительном балу amfAR, который был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
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Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

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Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей

Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.
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Обновлено в 03:02
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

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