Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильникаВести.Ru вчера в 21:30

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
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Серийного убийцу казнили в США

Газета.Ru01:13

В США казнили серийного убийцу и насильника Бобби Джо Лонга

РИА Новостивчера в 21:05

Во Флориде казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга

РБК00:35

В США серийного убийцу казнили с помощью смертельной инъекции

РЕН ТВ00:22

В США казнили серийного убийцу Бобби Джо Лонга

Известиявчера в 22:43

В США казнили серийного убийцу и насильника

Вести.Ruвчера в 21:30

В США казнили серийного убийцу

ТАСС01:02
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Общество

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

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Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
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«Цветут молодые». Глушаков оценил шутку болельщиков

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков оценил шутку болельщиков о трансферной компании клуба.
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Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
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Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
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Владелец же «китовой тюрьмы» отказался выпускать но волю заточенных отловленных животных, чему в Кремле очень удивились, сообщает Федерал Пресс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

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Общество

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Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
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Общество

Госдума изменила правила прохождения техосмотра

Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, информация о результатах попадёт в автоматизированную систему, а сама диагностическая карта станет электронной.
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Футбол

«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе

«Динамо» провело первую тренировку на реконструированном домашнем стадионе перед матчем 30-го тура РПЛ с «Арсеналом».
Обновлено в 05:06
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
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Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

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Здоровье

Свердловские ветеринары привьют диких животных от бешенства

Департамент ветеринарии Свердловской области подготовил вакцины от бешенства для диких животных региона.
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Обновленная Skoda Superb стала первым в истории марки гибридом

Компания Skoda представила обновленную модель Superb — машина стала первым в истории чешского автопроизводителя гибридом.
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Наука

Ученые выяснили, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение

Обновлено в 00:52
Происшествия

Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково

Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Тульской области напали на полицейского

Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.
Обновлено в 05:18
Наука

В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы

Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол

Защитник «Рубина» Сорокин может перейти в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин может сменить казанский клуб на московский «Локомотив».
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Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Культура

Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта

Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
Обновлено вчера в 22:19
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
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Транспорт

Алексей Текслер публично уволил начальника управления дорог Челябинска

Как сообщал ранее «Вечерний Челябинск», сегодня, 24 мая, Алексей Текслер проверил, как ведутся дорожные работы на участке трассы Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева.
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Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Не менее 10 человек погибли при опрокидывании судна в Китае

Обновлено в 00:12
Здоровье

Врачи в Ступино поставили на ноги 100-летнюю пациентку с переломом

Врачи Ступинской ЦРКБ прооперировали столетнюю пациентку с переломом бедра - уже на следующий день пожилая женщина сама передвигалась по палате, сообщили в областном Минздраве.
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МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%

Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
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