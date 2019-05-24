Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильникаВести.Ru вчера в 21:30
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
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Политика
Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах
Обновлено в 05:14
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
«Цветут молодые». Глушаков оценил шутку болельщиков
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков оценил шутку болельщиков о трансферной компании клуба.
Обновлено в 05:13
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Владелец «китовой тюрьмы» отказывается выпускать косаток и белух
Владелец же «китовой тюрьмы» отказался выпускать но волю заточенных отловленных животных, чему в Кремле очень удивились, сообщает Федерал Пресс со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 23:16
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество
Госдума изменила правила прохождения техосмотра
Процесс прохождения техосмотра будут фиксировать на фото, информация о результатах попадёт в автоматизированную систему, а сама диагностическая карта станет электронной.
Обновлено вчера в 07:09
Футбол
«Динамо» проводит первую тренировку на новом стадионе
«Динамо» провело первую тренировку на реконструированном домашнем стадионе перед матчем 30-го тура РПЛ с «Арсеналом».
Обновлено в 05:06
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Обновлено в 04:01
Здоровье
Свердловские ветеринары привьют диких животных от бешенства
Департамент ветеринарии Свердловской области подготовил вакцины от бешенства для диких животных региона.
Обновлено в 02:21
Авто
Обновленная Skoda Superb стала первым в истории марки гибридом
Компания Skoda представила обновленную модель Superb — машина стала первым в истории чешского автопроизводителя гибридом.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Тульской области напали на полицейского
Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.
Обновлено в 05:18
Наука
В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы
Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол
Защитник «Рубина» Сорокин может перейти в «Локомотив»
Защитник «Рубина» Егор Сорокин может сменить казанский клуб на московский «Локомотив».
Обновлено в 04:19
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Культура
Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта
Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
Обновлено вчера в 22:19
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Транспорт
Алексей Текслер публично уволил начальника управления дорог Челябинска
Как сообщал ранее «Вечерний Челябинск», сегодня, 24 мая, Алексей Текслер проверил, как ведутся дорожные работы на участке трассы Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева.
Обновлено в 04:50
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье
Врачи в Ступино поставили на ноги 100-летнюю пациентку с переломом
Врачи Ступинской ЦРКБ прооперировали столетнюю пациентку с переломом бедра - уже на следующий день пожилая женщина сама передвигалась по палате, сообщили в областном Минздраве.
Обновлено в 03:44
Экономика
МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27