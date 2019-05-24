В США казнили серийного убийцу и насильникаВести.Ru вчера в 21:30

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.

В США казнили серийного убийцу и насильника

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