Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильникаВести.Ru вчера в 21:30

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
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Серийного убийцу казнили в США

Газета.Ru01:13

В США казнили серийного убийцу Бобби Джо Лонга

Известиявчера в 22:43

Во Флориде казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга

РБК00:35

В США серийного убийцу казнили с помощью смертельной инъекции

РЕН ТВ00:22

В США казнили серийного убийцу

ТАСС01:02

В США казнили серийного убийцу и насильника

Вести.Ruвчера в 21:30

В США казнили серийного убийцу и насильника Бобби Джо Лонга

РИА Новостивчера в 21:05
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили

Суд Нижнего Тагила освободил генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова.
Обновлено в 07:11
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Общество

Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая

Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».
Обновлено в 06:52
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Хоккей

Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Политика

Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Финансы

МВФ посоветовал России не расходовать средства ФНБ

Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал России не тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после того, как страна достигнет 7% ВВП.
Обновлено в 05:26
Наука

Airbus провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»

Испытания беспилотной модели летательного аппарата, в конструкции крыльев которого использованы элементы строения крыла альбатроса, начаты концерном Airbus.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

Замглавы УФНС по Ростовской области задержана

Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Политика

Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного

Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного, одну из высших наград страны pic.twitter.com / ANpAqxubOk — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) May 23, 2019 Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 07:04
Политика

Трамп: Возможно, Huawei будет включена в торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил, что разрешить сложившуюся вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei ситуацию можно будет в рамках будущего американо-китайского торгового соглашения.
Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес

У дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появился первый поклонник

Филипп Киркоров рассказал фанатам в Instagram Stories о первом поклоннике своей дочери Аллы-Виктории.
Обновлено в 05:56
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Экономика

МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%

МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4% Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В России разрабатывают новые гидросамолёты

«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона Эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что Украина является одной из беднейших стран региона с точки зрения ВВП на душу населения.
Обновлено в 01:59
Культура

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «Кинопоиске» по подписке.
Обновлено в 04:05
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Политика

Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Путешествия

311 российских туристов не могут вылететь домой из Китая

Более трёх сотен российских туристов почти двое суток не могут вылететь домой из Китая.
Обновлено в 00:30
Общество

В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно

В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно Кафе "ДоброДомик", расположенное на Детской улице в Петербурге, которое бесплатно кормило обедами пенсионеров, закрыто на проверку до 28 мая.
Обновлено в 02:27
Футбол

Глушаков опубликовал мем про «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
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