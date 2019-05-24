Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильникаВести.Ru вчера в 21:30
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
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Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили
Суд Нижнего Тагила освободил генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова.
Обновлено в 07:11
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Общество
Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».
Обновлено в 06:52
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Финансы
МВФ посоветовал России не расходовать средства ФНБ
Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал России не тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после того, как страна достигнет 7% ВВП.
Обновлено в 05:26
Наука
Airbus провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»
Испытания беспилотной модели летательного аппарата, в конструкции крыльев которого использованы элементы строения крыла альбатроса, начаты концерном Airbus.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Политика
Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного
Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного, одну из высших наград страны pic.twitter.com / ANpAqxubOk — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) May 23, 2019 Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Трамп: Возможно, Huawei будет включена в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил, что разрешить сложившуюся вокруг китайской телекоммуникационной компании Huawei ситуацию можно будет в рамках будущего американо-китайского торгового соглашения.
Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес
У дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории появился первый поклонник
Филипп Киркоров рассказал фанатам в Instagram Stories о первом поклоннике своей дочери Аллы-Виктории.
Обновлено в 05:56
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Экономика
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4%
МВФ спрогнозировал рост ВВП России на уровне 1,4% Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолёты
«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона Эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что Украина является одной из беднейших стран региона с точки зрения ВВП на душу населения.
Обновлено в 01:59
Культура
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «Кинопоиске» по подписке.
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Политика
Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Путешествия
311 российских туристов не могут вылететь домой из Китая
Более трёх сотен российских туристов почти двое суток не могут вылететь домой из Китая.
Обновлено в 00:30
Общество
В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно
В Петербурге закрыли кафе, кормившее пенсионеров бесплатно Кафе "ДоброДомик", расположенное на Детской улице в Петербурге, которое бесплатно кормило обедами пенсионеров, закрыто на проверку до 28 мая.
Обновлено в 02:27
Футбол
Глушаков опубликовал мем про «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.
Обновлено в 05:52