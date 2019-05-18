Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларовАктуальные Новости 10:06
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки. Производство одного самолета обходится в 34 млн долларов, сообщает The Drive. Американские эксперты усомнились, что 76 российских истребителей стоят всего 170 млрд рублей.
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Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Обновлено в 10:54
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Футбол
ЦСКА рассчитывает выкупить Влашича у «Эвертона»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб ведёт работу по выкупу прав на хорватского хавбека Николу Влашича у английского «Эвертона».
Обновлено в 12:23
Происшествия
Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Обновлено в 13:28
Единоборства
Российский боксёр Чупраков победил экс-чемпиона WBA Муньоса
В главном поединке вечера бокса в Екатеринбурге россиянин Евгений Чупраков техническим нокаутом победил венесуэльца Александра Муньоса.
Обновлено в 14:49
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Авто
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской
Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Во многих городах Франции в 27-й раз прошли протесты «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:13
Политика
Вице-канцлер Австрии объяснил скандальное видео с его участием
Хайнц-Кристиан Штрахе, объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, рассказал, что на видео, вокруг которого разразился скандал, запечатлена гражданка Латвии, а не России.
Обновлено в 10:30
Политика
Крымские народы были депортированы 75 лет назад
18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье
В Бельгии запретили привлекать детей к веганству
Диетолог Хизер Рассел сообщила, что ребенок в любом возрасте может получать все необходимые для роста и развития вещества, не прибегая к употреблению животной пищи.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл
СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Олег Кононов: «„Крылья“ в концовке действовали агрессивно»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итог матча, в котором его команда в Самаре победила "Крылья Советов" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:13
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута
В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Махачкале эвакуировали мечеть из-за ложного звонка о минировании
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.
Обновлено в 13:50
Музыка
Участники «Евровидения» в Тель-Авиве сразятся за первое место
Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019», который стартует в субботу вечером 18 мая в Тель-Авиве, определит имя победителя из представителей 26 стран.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Умная, водородная, с перегноем: как торговцы наживаются на продаже воды
Еще с евангельских времен многим не дает покоя история превращения воды в вино.
Обновлено в 14:12
Политика
Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ
В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Музыка
Google предсказал победителя Евровидения-2019
Компания составила рейтинг участников музыкального конкурса Разработанный компанией Google алгоритм определения победителя Евровидения уже однажды верно предсказал победителя и теперь пробует повторить это достижение, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»
Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Глава МИД Армении ответил на вопрос о проблемах с российской базой
Инциденты на российской военной базе, расположенной неподалеку от города Гюмри на севере Армении, не создали проблем в отношениях Еревана и Москвы, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.
Обновлено в 11:37