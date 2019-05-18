Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларовАктуальные Новости 10:06

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки. Производство одного самолета обходится в 34 млн долларов, сообщает The Drive. Американские эксперты усомнились, что 76 российских истребителей стоят всего 170 млрд рублей.
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Настоящую стоимость понравившихся Путину дешевых Су-57 узнали в США

Газета.Ru11:27

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

Lenta.ru07:00

В США раскрыли «реальную» стоимость Су-57

РЕН ТВ09:49

Американцам предложили купить партию Су-57, чтобы проверить их стоимость

ФАН10:40

США раскрыли «настоящую» цену российских истребителей Су-57

News.ru07:46

В США назвали «реальную» цену Су-57

Рамблер07:41

Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57

Известия10:01
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Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Обновлено в 10:54
Религия

Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева

Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Футбол

ЦСКА рассчитывает выкупить Влашича у «Эвертона»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб ведёт работу по выкупу прав на хорватского хавбека Николу Влашича у английского «Эвертона».
Обновлено в 12:23
Происшествия

Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме

Обновлено в 13:28
Единоборства

Российский боксёр Чупраков победил экс-чемпиона WBA Муньоса

В главном поединке вечера бокса в Екатеринбурге россиянин Евгений Чупраков техническим нокаутом победил венесуэльца Александра Муньоса.
Обновлено в 14:49
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Авто

Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской

Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Во многих городах Франции в 27-й раз прошли протесты «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:13
Политика

Вице-канцлер Австрии объяснил скандальное видео с его участием

Хайнц-Кристиан Штрахе, объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, рассказал, что на видео, вокруг которого разразился скандал, запечатлена гражданка Латвии, а не России.
Обновлено в 10:30
Политика

Крымские народы были депортированы 75 лет назад

18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Здоровье

В Бельгии запретили привлекать детей к веганству

Диетолог Хизер Рассел сообщила, что ребенок в любом возрасте может получать все необходимые для роста и развития вещества, не прибегая к употреблению животной пищи.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес

Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл

СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол

Олег Кононов: «„Крылья“ в концовке действовали агрессивно»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итог матча, в котором его команда в Самаре победила "Крылья Советов" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:13
Музыка

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Футбол

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу

Обновлено в 13:27
Происшествия

В Махачкале эвакуировали мечеть из-за ложного звонка о минировании

Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.
Обновлено в 13:50
Музыка

Участники «Евровидения» в Тель-Авиве сразятся за первое место

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019», который стартует в субботу вечером 18 мая в Тель-Авиве, определит имя победителя из представителей 26 стран.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Здоровье

Умная, водородная, с перегноем: как торговцы наживаются на продаже воды

Еще с евангельских времен многим не дает покоя история превращения воды в вино.
Обновлено в 14:12
Политика

Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ

В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Музыка

Google предсказал победителя Евровидения-2019

Компания составила рейтинг участников музыкального конкурса Разработанный компанией Google алгоритм определения победителя Евровидения уже однажды верно предсказал победителя и теперь пробует повторить это достижение, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии

Обновлено в 13:54
Армия и оружие

В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»

Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Глава МИД Армении ответил на вопрос о проблемах с российской базой

Инциденты на российской военной базе, расположенной неподалеку от города Гюмри на севере Армении, не создали проблем в отношениях Еревана и Москвы, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.
Обновлено в 11:37
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