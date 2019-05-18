В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларовАктуальные Новости вчера в 10:06

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки. Производство одного самолета обходится в 34 млн долларов, сообщает The Drive. Американские эксперты усомнились, что 76 российских истребителей стоят всего 170 млрд рублей.

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов

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