Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларовАктуальные Новости вчера в 10:06

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки. Производство одного самолета обходится в 34 млн долларов, сообщает The Drive. Американские эксперты усомнились, что 76 российских истребителей стоят всего 170 млрд рублей.
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Американцам предложили купить партию Су-57, чтобы проверить их стоимость

ФАНвчера в 10:40

Американский подсчет: в США сказали, во сколько России обойдется покупка новых Су-57

Царьградвчера в 10:31

В США раскрыли «реальную» стоимость Су-57

РЕН ТВвчера в 09:49

Настоящую стоимость понравившихся Путину дешевых Су-57 узнали в США

Газета.Ruвчера в 11:27

США раскрыли «настоящую» цену российских истребителей Су-57

News.ruвчера в 07:46

В США назвали «реальную» цену Су-57

Рамблервчера в 07:41

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

Lenta.ruвчера в 07:00
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Общество

Кейт Миддлтон в джинсах устроила фотосъёмку на качелях-тарзанке

На снимках герцогиня Кембриджская позирует сидя на качелях-тарзанке.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика

Саудовская Аравия просит Иран не начинать войну

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр сделал заявление и предостерег Иран от развязывания войны в регионе.
Обновлено в 06:43
Политика

Депутата британского парламента заподозрили в шпионаже в пользу Чехословакии во время «холодной войны»

В прошлом году Лейбористской партии пришлось опровергать информацию о том, что их лидер Джереми Корбин был агентом коммунистического режима в Чехословакии в 80-х годах.
Обновлено в 07:00
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено 17 мая в 02:46
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Политика

Госохрана сохранила «фишечки» инаугурации Зеленского

Глава Управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил, что инаугурация Владимира Зеленского, как и планировалась, пройдет с отклонениями от стандартных торжественных процедур.
Обновлено в 06:46
Футбол

«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге

Обновлено в 06:47
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено 16 мая в 13:46
Путешествия

Туристы назвали лучший вид транспорта для путешествий за рубежом

Почти половина опрошенных российских туристов назвали прогулку пешком лучшим способом изучать зарубежные города и достопримечательности.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Владимир Машков признался, что скучает по внучкам

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Политика

Египетские военные полгода удерживают танкер, на котором есть россияне

Представитель экипажа сообщил ТАСС, что моряков удерживают местные военные.
Обновлено 17 мая в 17:25
Шоу-бизнес

«Вот это испытание»: муж Лизы Боярской покрасил волосы и почувствовал себя женщиной

Обновлено в 07:19
Политика

Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика

Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями

Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
Обновлено 17 мая в 12:39
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Музыка

Мадонна и Quavo выступили на финале «Евровидения»

Мадонна выступила на финале «Евровидения», который прошел 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:53
Музыка

Омич хочет подать в суд на Олега Газманова

Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.
Обновлено в 04:24
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Космос

Российские астрономы ищут околоземный мусор в горах Армении

Обновлено в 06:06
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Спорт

Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы в Баку.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

Обновлено в 07:12
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