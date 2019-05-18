Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларовАктуальные Новости вчера в 10:06
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки. Производство одного самолета обходится в 34 млн долларов, сообщает The Drive. Американские эксперты усомнились, что 76 российских истребителей стоят всего 170 млрд рублей.
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Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено вчера в 17:51
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«Марш мира» против присутствия американских военных баз пошел на Окинаве
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Обновлено вчера в 16:02
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Песня Лазарева Scream попала в чарты iTunes 11 европейских стран
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Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
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Происшествия
Организаторы соревнований рассказали о напавшем на Шварценеггера
«Уэйн Прайс, организатор Arnold Classic Africa, считает, что этот инцидент был тщательно спланирован нападавшим, сам он известен полиции в связи с организацией подобных инцидентов», — говорится в заявлении учредителей турнира.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Здоровье
Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре
Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат
Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Единоборства
Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.
Обновлено вчера в 23:53
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:32
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Максакова отсудила недвижимость Вороненкова на 1 млрд рублей
Недвижимость экс-депутата Госдумы Вороненкова на один миллиард рублей достанется его вдове Марии Максаковой.
Обновлено вчера в 06:40
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено 17 мая в 06:43
Хоккей
Сборная России обыграла Латвию в матче чемпионата мира
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
Украинские военные получили ранения в Донбассе
Киев рассказал, что трое украинских военных получили ранения в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).
Обновлено вчера в 12:58
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56