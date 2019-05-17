В США истребитель F-16 врезался в складRT на русском 04:53

В американском штате Калифорния истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полёта. Недалеко от авиабазы в округе Риверсайд самолёт упал на склад и проломил крышу здания.

В США истребитель F-16 врезался в склад

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