США 18 августа провели испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Это произошло после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соглашение запрещало такие ракеты.

Политика Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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