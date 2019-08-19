Армия и оружие
США провели испытания запрещенной ДРСМД ракетыМосковский Комсомолец вчера в 12:48
США 18 августа провели испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Это произошло после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Соглашение запрещало такие ракеты.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика
Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты
США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 10:36
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Политика
Президент Уругвая сообщил, что у него обнаружен рак легкого
Президент Уругвая Табаре Васкес сообщил журналистам на пресс-конференции, что врачи обнаружили у него в легких злокачественное образование.
Обновлено в 19:00
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Технологии
Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты
Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Футбол
ЦСКА пожелал удачи Натхо в «Партизане»
ЦСКА на официальной англоязычной странице в Twitter пожелал удачи экс-полузащитнику Бибрасу Натхо. Израильский хавбек перешёл в «Партизан».
Обновлено в 17:13
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено в 20:21
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Религия
Поклонская рассказала об исцелении с помощью явившегося ей святого
Накануне «URA.RU» сообщало, что Наталья Поклонская приезжала 18 августа в Среднеуральский женский монастырь, чтобы помириться с отцом Сергием и вернуть ему перстень Николая II.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Названа реальная польза стручковой фасоли
Обновлено в 05:17
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию
Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Политика
Зеленский попросил Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
«Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибло более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил украинский лидер.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Футбол
Йович: слухи об уходе из «Реала» заставляют меня смеяться
Слухи об уходе из „Реала“ заставляют меня смеяться. СМИ всегда будут писать подобные новости.
Обновлено в 15:55
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено вчера в 05:02
Музыка
Группа Little Big выпустит совместный трек с Clean Bandit
Обновлено в 14:13
Политика
Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Политика
Макрон рассчитывает продолжить встречи и переговоры с Путиным
Обновлено вчера в 11:21
Авто
Посмотрите, как 170 автомобилей одновременно жгут покрышки
На сегодняшний день рекорд носит неофициальный характер — призом за самый массовый бернаут по-прежнему владеют участники из Австралии, которые в январе жгли покрышки в количестве 126 автомобилей.
Обновлено в 12:04
Общество
Walmart подала в суд на Tesla из-за огнеопасных солнечных панелей
Торговая сеть Walmart подала в суд на компанию Tesla из-за случаев возгорания солнечных панелей их производства, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:42