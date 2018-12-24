Армия и оружие
В США испытали две «царь-бомбы»
В США испытали две «царь-бомбы»Известия09:09
В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Боеприпасы сбросил тяжелый стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, поднявшийся с авиабазы Whiteman в Миссури. Запись опубликована на YouTube-канале The Aviationist.
Известия09:09
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Армия и оружие
Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом планы по выводу американского военного контингента из Сирии.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным людям на границе с Сирией
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты
Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Министр обороны Лаоса высоко оценил подготовку российских саперов
Находясь на базе отряда разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил в провинции Боликхамсай, министр обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат высоко оценил подготовку российских саперов и их техническую оснащенность.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ проехался по минному полю и подорвался
Как сообщает Луганский информационный центр, боец ВСУ получил тяжелое ранение.
Обновлено в 17:31
Армия и оружие
Опубликовано новое видео полетов Ту-95 и Ту-160 Дальней авиации
Министерство обороны опубликовало ролик с полетами ракетоносцев Дальней авиации.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Мэй похвалила британских военных за защиту страны от вторжения России
Вооруженные силы Великобритании играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер
Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), действующий в Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Уничтожающая БМП LAV-25 советская управляемая ракета попала на видео
В Сети появилось видео того, как советская противотанковая управляемая ракета уничтожает боевую машину пехоты LAV-25.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Сирийские военные нашли у боевиков американские ракеты от ПТРК TOW
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Обострение в ДНР: ВСУ усиливают обстрелы
В 16.40 в направлении н. п. Пески — н. п. Жабичево было зафиксировано сто выстрелов из зенитных установок, также использовалось стрелковое оружие.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В Египте уничтожили 14 террористов
По данным ведомства, операция силовиков, в ходе которой были уничтожены 14 террористов, проведена в городе Эль-Ариш.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
В сети показали видео полета пяти истребителей США на учениях
Пять различных американских истребителей провели совместный полет, поднявшись в небо единым строем в ходе совместных учений авиации корпуса морской пехоты (КМП), военно-воздушных (ВВС) и военно-морских сил (ВМС) США.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Индия провела успешные испытания ядерной баллистической ракеты Agni-IV
Корреспонденты информационного агентства ТАСС со ссылкой на телевизионный канал NDTV в воскресенье, 23 декабря, рассказали о том, что сегодня Индия совершила успешный пуск с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенагльском заливе у побережья восточного штата Одиша, баллистической ракеты Agni-IV.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В российском мотострелковом батальоне в Приднестровье подвели итоги миротворческой деятельности за год
Мотострелковый батальон Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, выполнявший с октября 2017 по октябрь 2018 года задачи по поддержанию мира в Зоне безопасности в составе Совместных миротворческих сил, подвёл итоги миротворческой деятельности.
Обновлено в 16:00